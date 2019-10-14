ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحمد عيد: أبلغت "ميتشو" بأن الجماهير لديها ثقة به

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:14 ص
Advertisements
أحمد عيد: أبلغت ميتشو بأن الجماهير لديها ثقة به
أحمد عيد
Advertisements
طباعة
السيد علي
 
Advertisements
علق أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني لنادي جولدي، علي كواليس حديثه مع ميتشو مدرب الزمالك.

وصرح عيد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "جلست مع ميتشو فهو يعرفني جيدا عندما كنت لاعبا لحرس الحدود وكان هو مدرب لفريق تشادي".

وأكمل نجم الفراعنة الأسبق : "قلت له بأن الجماهير لديها ثقة في أنك مدرب كبير، كما تحدث في تفاصيل داخل إفريقيا ليس الكل يعرفها".

وإختتم عيد تصريحاته : "لا نقدر الحكم على ميتشو لأن الأزمات جاءت متتالية من بعض اللاعبين مع النتائج، ولم يكن هناك سيولة مادية قوية داخل الفريق ليس مثل وضع الفريق منذ عامين، لكن هذا ليس مبررا لأن تخرج الأزمات خارج الفريق".

ويستعد فريق الكرة بنادي الزمالك لمواجهة القمة أمام غريمه الأهلي، حيث فاز بمواجهة ودية أمام المنيا بأربع أهداف لهدفين. 

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الأهلي يوم السبت المقبل ضمن قمة الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري.

وكان الهدف من ودية المنيا إعداد اللاعبين وتجربة البدلاء قبل مباراة الأهلي المقبلة.

جدير بالذكر أن الزمالك يمتلك سبع نقاط في رصيده متساويًا مع الثنائي بيراميدز والمقاولون العرب، في المقابل يتصدر الأهلي المسابقة بالعلامة الكاملة بالفوز في ثلاث مباريات.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: ميتشو القمة الزمالك أحمد عيد
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
التشيك
-
x
19:00
-
إيرلندا الشمالية
مصر
-
x
19:00
-
بوتسوانا
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
بلغاريا
-
x
20:45
-
إنجلترا
أوكرانيا
-
x
20:45
-
البرتغال
فرنسا
-
x
20:45
-
تركيا

DMCA.com Protection Status