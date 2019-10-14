أحمد عيد: أبلغت "ميتشو" بأن الجماهير لديها ثقة به
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:14 ص
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السيد علي
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علق أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني لنادي جولدي، علي كواليس حديثه مع ميتشو مدرب الزمالك.
وصرح عيد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "جلست مع ميتشو فهو يعرفني جيدا عندما كنت لاعبا لحرس الحدود وكان هو مدرب لفريق تشادي".
وأكمل نجم الفراعنة الأسبق : "قلت له بأن الجماهير لديها ثقة في أنك مدرب كبير، كما تحدث في تفاصيل داخل إفريقيا ليس الكل يعرفها".
وإختتم عيد تصريحاته : "لا نقدر الحكم على ميتشو لأن الأزمات جاءت متتالية من بعض اللاعبين مع النتائج، ولم يكن هناك سيولة مادية قوية داخل الفريق ليس مثل وضع الفريق منذ عامين، لكن هذا ليس مبررا لأن تخرج الأزمات خارج الفريق".
ويستعد فريق الكرة بنادي الزمالك لمواجهة القمة أمام غريمه الأهلي، حيث فاز بمواجهة ودية أمام المنيا بأربع أهداف لهدفين.
ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الأهلي يوم السبت المقبل ضمن قمة الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري.
وكان الهدف من ودية المنيا إعداد اللاعبين وتجربة البدلاء قبل مباراة الأهلي المقبلة.
جدير بالذكر أن الزمالك يمتلك سبع نقاط في رصيده متساويًا مع الثنائي بيراميدز والمقاولون العرب، في المقابل يتصدر الأهلي المسابقة بالعلامة الكاملة بالفوز في ثلاث مباريات.
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