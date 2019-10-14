عباس شراقي يطالب بضرورة استغلال الثقل العربي في حل أزمة سد النهضة

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علق الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد المائية بمعهد البحوث الإفريقية، على حصول آبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا على جائزة نوبل، قائلًا: "معايير الحصول على هذه الجائزة غير واضحة، خاصة بعد حصول توكل كرمان على هذه الجائزة، ومن قبلها حصول الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في بداية حكمه دون أن يفعل شيء".



وتابع "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن الإمارات قامت بتشجيع إثيوبيا على اجراء مصالحة في أريتريا، وحصول رئيس وزراء إثيوبيا على نوبل جاء نتيجة هذه المصالحة، لافتًا إلى أن الإمارات قامت بوضع 2 مليار دولار في البنك المركزي الإثيوبي، مؤخرًا في اطار تشجيع أديس أبابا على اتمام المصالحة مع إريتريا.



ولفت إلى أن السعودية والإمارات لديهما ثقل كبير في اثيوبيا، فالاستثمارات السعودية تقدر بـ10 مليار دولار، وهناك استثمارات ضخمة للإمارات، لذلك هناك ضرورة لإستغلال الثقل العربي في حل أزمة سد النهضة.



هذا وحصل آبي احمد، رئيس الوزراء الإثيوبي على جائزة نوبل للسلام لعام 2019، نتيجة دوره في انهاء الصراع بين أديس أبابا وإريتريا الذي استمر من 1998 إلى 2000.

