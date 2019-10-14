شاهد.. لحظة هروب 800 داعشي من السجون الكردية



وأوضح "موسى"، أن الهروب تم الأحد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقصف السجون خلال العملية العسكرية التي يشنها الجيش التركي في شمال شرق سوريا، بهدف إعادة إحياء تنظيم "داعش" الإرهابي مرة أخرى بعد الخسائر التي كبدها للعالم كله.



وتابع، أن هذه العناصر أين سوف تذهب؟!؟! مشيرا إلى أن هدف أردوغان بالفعل احتلال سوريا، ولكن في نفس الوقت إحياء تنظيم "داعش"، مشيرا إلى أن الإعلام الدولي كله يتحدث عن لقطة هروب العناصر الداعشية، مشيرا إلى أن السجن كان مغلقًا، وأحد الجنود دخل فتح لهم، والأمر يشبه عملية اقتحام السجون في مصر عام 2011.



وأضاف: "ده المخطط القادم.. هو عايز يشغل المنطقة.. ميخليش فيه استقرار في المنطقة.. عايز يبعت مصر وليبيا.. بس الجيش المصري قادر كما قال الرئيس".



وأشار إلى أن أردوغان سوف يستفيد من العناصر الداعشية ويبتز العالم، موضحا أن عناصر داعش موجودين في ثماني سجون، وأردوغان يحاول تهريبهم في كل منطقة يذهب لها.



الجدير بالذكر أن الجيش التركي يشن عملية تدعى "نبع السلام" شمال شرق سوريا للقضاء على الأكراد، وسط مخاوف واستياء عالمي من زعزعة استقرار المنطقة.

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، مقطع فيديو قال إنه يرصد لحظة هروب 800 عنصر ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي، كانوا قابعين في سجون القوات الكردية شمال شرق سوريا.