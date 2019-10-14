شاهد.. لحظة هروب 800 داعشي من السجون الكردية
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 01:16 ص
Advertisements
نعيم يوسف
Advertisements
Advertisements
عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، مقطع فيديو قال إنه يرصد لحظة هروب 800 عنصر ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي، كانوا قابعين في سجون القوات الكردية شمال شرق سوريا.
وأوضح "موسى"، أن الهروب تم الأحد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقصف السجون خلال العملية العسكرية التي يشنها الجيش التركي في شمال شرق سوريا، بهدف إعادة إحياء تنظيم "داعش" الإرهابي مرة أخرى بعد الخسائر التي كبدها للعالم كله.
وتابع، أن هذه العناصر أين سوف تذهب؟!؟! مشيرا إلى أن هدف أردوغان بالفعل احتلال سوريا، ولكن في نفس الوقت إحياء تنظيم "داعش"، مشيرا إلى أن الإعلام الدولي كله يتحدث عن لقطة هروب العناصر الداعشية، مشيرا إلى أن السجن كان مغلقًا، وأحد الجنود دخل فتح لهم، والأمر يشبه عملية اقتحام السجون في مصر عام 2011.
وأضاف: "ده المخطط القادم.. هو عايز يشغل المنطقة.. ميخليش فيه استقرار في المنطقة.. عايز يبعت مصر وليبيا.. بس الجيش المصري قادر كما قال الرئيس".
وأشار إلى أن أردوغان سوف يستفيد من العناصر الداعشية ويبتز العالم، موضحا أن عناصر داعش موجودين في ثماني سجون، وأردوغان يحاول تهريبهم في كل منطقة يذهب لها.
الجدير بالذكر أن الجيش التركي يشن عملية تدعى "نبع السلام" شمال شرق سوريا للقضاء على الأكراد، وسط مخاوف واستياء عالمي من زعزعة استقرار المنطقة.
وأوضح "موسى"، أن الهروب تم الأحد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يقصف السجون خلال العملية العسكرية التي يشنها الجيش التركي في شمال شرق سوريا، بهدف إعادة إحياء تنظيم "داعش" الإرهابي مرة أخرى بعد الخسائر التي كبدها للعالم كله.
وتابع، أن هذه العناصر أين سوف تذهب؟!؟! مشيرا إلى أن هدف أردوغان بالفعل احتلال سوريا، ولكن في نفس الوقت إحياء تنظيم "داعش"، مشيرا إلى أن الإعلام الدولي كله يتحدث عن لقطة هروب العناصر الداعشية، مشيرا إلى أن السجن كان مغلقًا، وأحد الجنود دخل فتح لهم، والأمر يشبه عملية اقتحام السجون في مصر عام 2011.
وأضاف: "ده المخطط القادم.. هو عايز يشغل المنطقة.. ميخليش فيه استقرار في المنطقة.. عايز يبعت مصر وليبيا.. بس الجيش المصري قادر كما قال الرئيس".
وأشار إلى أن أردوغان سوف يستفيد من العناصر الداعشية ويبتز العالم، موضحا أن عناصر داعش موجودين في ثماني سجون، وأردوغان يحاول تهريبهم في كل منطقة يذهب لها.
الجدير بالذكر أن الجيش التركي يشن عملية تدعى "نبع السلام" شمال شرق سوريا للقضاء على الأكراد، وسط مخاوف واستياء عالمي من زعزعة استقرار المنطقة.
Advertisements
- "آخرها شمال سوريا".. الانتهاكات التركية للأراضي العربية في عهد الطاغية أردوغان
- تحذيرات أسترالية من عودة داعش بعد التدخل التركي في سوريا
- حقيقة قصف القوات التركية لمنشأة النفط السورية
- وزير الخارجية التركي: ردنا على أمريكا سيكون قاسياً
- الجيش الليبي: الغزو التركي لسوريا قد ينقل الإرهابيين إلى ليبيا
- فرار عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي تحت غطاء القصف التركي
- الجيش التركي والفصائل الموالية له يسيطرون على 4 قرى في محيط رأس العين
- محمد الباز: "أردوغان حرامي عايز يسرق بترول سوريا"
- ضحية العدوان التركي على سوريا.. من هي "هفرين خلف"؟
- الجيش الروسي يحذر من فرار عناصر "داعش" من مناطق شمال شرقي سوريا
المزيد عن: نبع السلام سوريا داعش احتلال سوريا أردوغانتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر