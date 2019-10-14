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جيجز يكشف حقيقة إصابة نجم ويلز

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:55 ص
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جيجز يكشف حقيقة إصابة نجم ويلز
جبجز
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السيد علي
 
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كشف ريان جيجز، المدير الفني للمنتخب الويلزي، أن لاعبه دانيال جيمس، ادعى الإصابة أمام كرواتيا، في المباراة التي جمعت الفريقين بالتصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وسقط لاعب مانشستر يونايتد دانيال جيمس خلال المباراة أرضًا ولم يتحرك لدقائق، بعد اصطدام مع الكرواتي فيدا.

وأكد جيجز في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا صن" البريطانية، عقب المباراة: "دانيال جيمس سقط وبقى أرضًا مدعيًا الإصابة".

وتابع مدرب مانشستر الأسبق وويلز الحالي : "الطاقم الطبي فحصه وجميع الفحوصات أظهرت إنه جيدًا وبخير".

وإختتم جيجيز تصريحاته معلقاً إصابة بيل: "كان مجرد شد عضلي ولم يود أن يُغادر الملعب، كان أدائًا رائعًا منه ومن المؤسف تعرضه لذلك في الـ 10 دقائق الأخيرة حيث لعبنا كما لو كنا منقوصين".

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