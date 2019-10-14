موعد مباراة المغرب والجابون اليوم الاثنين 14/10/2019 والقنوات الناقلة
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:53 ص
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محمد علي
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تتجه كل أنظار الجماهير المغربية نحو ملعب طنجة مساء الثلاثاء المقبل من أجل موعد مباراة المغرب والجابون الودية، والتي تقام في فترة التوقف الدولي، وسط حضور جماهيري غفير من الجماهير المغربية التي ترغب في مشاهدة منتخبها الوطني الذي يستعد لخوض غمار منافسات تصفيات كاس أمم أفريقيا 2021 وكذلك كأس العالم قطر 2022.
موعد مباراة المغرب والجابون الودية
تنطلق مباراة المغرب والجابون الودية في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت المغرب والتاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وذلك مساء يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر الجاري، و16 صفر لسنة 1441، وذلك على أرضية ملعب طنجة بالمغرب.
الجدير بالذكر، أن منتخب أسود الأطلسي كان قد خاض لقاء ودي آخر خلال فترة التوقف الدولي الأخير، وهو لقاء المغرب ضد النيجر، وقد نجح وقتها المنتخب المغربي في تحقيق الإنتصار بهدف نظيف، وكذلك لعب المغرب مباراة ودية أمام منتخب ليبيا، وقد إنتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، كما شارك المنتخب المغربي في مباراة ودية أمام منتخب بوركينا فاسو، وانتهت بخسارة المغرب بهدف نظيف على ملعب مراكش الدولي، في أخر مباريات المدرب هيرفي رينار الذي انتقل إلى تدريب المنتخب السعودي، قبل وصول المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش.
القنوات الناقلة لمباراة المغرب والجابون الودي
قالت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، أنها ستنقل مباراة المغرب والجابون الودية عبر قناة bein SPORTS HD 3، وذلك بتعليق المعلق المغربي جواد بدة، وذلك رفقة إستوديو تحليلي لنقل ومتابعة أحداث المباراة والأداء الفني لأسود الأطلسي حتى قيادة المدرب الجديد للمغرب وحيد خليلوزيتش.
التشكيل المتوقع لمباراة المغرب والجابون
من الموقع بأن تشهد تشكيلة المنتخب المغربي أمام الجابون بعض التغيرات، وذلك لرغبة المدرب البوسني في تجربة أكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال التجربة الودية التي يخوضها منتخب المغرب أمام منتخب الجابون.
وجاءت التشكيلة المتوقعة لأسود الأطلسي أمام الجابون على النحو التالي:
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: عصام شباك - زهير فضال - يوسف النصيري - يونس عبدالحميد
خط الوسط: سفيان امرابط - أمين حاريت - نور الدين امرابط
خط الهجوم فيصل فجر- رشيد عيلوي - جواد ياميق.
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