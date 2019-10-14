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الأرصاد: هذه المناطق ستشهد سقوط أمطار اليوم

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:46 ص
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الأرصاد: هذه المناطق ستشهد سقوط أمطار اليوم
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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا حول حالة الطقس اليوم الإثنين، وتوقع البيان أن يصدر طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية حار على الوجة البحرى حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار، لطيف ليلاً.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 23 ، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.

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