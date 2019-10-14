الأرصاد: هذه المناطق ستشهد سقوط أمطار اليوم

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا حول حالة الطقس اليوم الإثنين، وتوقع البيان أن يصدر طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية حار على الوجة البحرى حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار، لطيف ليلاً.