طرح تذاكر "مصر وبتسوانا" صباح الاثنين في ستاد الأسكندرية

تطرح في التاسعة من صباح غد الاثنين تذاكر مباراة المنتخب الوطني الأول الودية أمام نظيره البتسواني المقرر اقامتها في السابعة من مساء الإثنين بستاد العرب .. وتطرح التذاكر للبيع بستاد الأسكندرية ، حيث تحدد الحضور بعشرة آلاف متفرج.





وكان المنتخب الوطني تحت قيادة الكابتن حسام البدري المدير الفني قد اختتم تدريباته مساء أمس على ملعب المباراة، فيما اتفق إدارة الفريقين الاكتفاء بإجراء ٤ تبديلات فقط خلال المباراة، التي تأتي في إطار الإعداد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم افريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.



