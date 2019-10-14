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إتفاق بين مانشستر واليوفي بشأن ماندزوكيتش

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:30 ص
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إتفاق بين مانشستر واليوفي بشأن ماندزوكيتش
ماندزوكيتش
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السيد علي
 
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إتفق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع نظيره نادي يوفنتوس الإيطالي بشأن الحصول على خدمات لاعب الفريق ماريو ماندزوكيتش في موسم الانتقالات الشتوي المقبل.

وبات اللاعب الكرواتي قريب من الرحيل عن السيدة العجوز هذا الصيف، ولكن لم يحدث ذلك بسبب عدم إتفاق اللاعب مع الأندية أو إختلافات بين عروض الأندية وتطلعات اليوفي المادية .

ويرغب مانشستر في التعاقد مع ماندزوكيتش في شهر يناير القادم من أجل تعزيز صفوف الفريق في ظل الأداء السيء الحالي.

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