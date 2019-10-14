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نشرة الفجر الرياضي: نجم المغرب يقترب من ريال مدريد.. 4 صفقات تشعل الصراع بين الريال والبرسا

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:24 ص
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نشرة الفجر الرياضي: نجم المغرب يقترب من ريال مدريد.. 4 صفقات تشعل الصراع بين الريال والبرسا
نشرة الفجر الرياضي
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محمد مرعي
 
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يُقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، نشرة أخبار رياضية تفصيلية لجميع أحداث اليوم، حيث نرصد لكم جميع الأخبار الرياضية العربية والعالمية والمحلية، بالإضافة إلى نتائج المباريات والأخبار التي تهم جميع مُتابعي كرة القدم عبر العالم.

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