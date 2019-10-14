"كلهم مصطفى أبو تورتة".. هكذا سخرت رانيا يوسف من الرجال
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:17 ص
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أماني سلام
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سخرت النجمة رانيا يوسف، من الرجال، على طريقتها الخاصة وذلك في حال قررت أن تزوج من جديد بعد أنفصالها من زواجها الأخير رجل الأعمال طارق.
رانيا يوسف تسخر من الرجال
وردت رانيا يوسف، على سؤال أحد الشباب عبر خاصية الاستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، قائلا "هتتجوزي تاني" لترد رانيا يوسف بكل سخرية "كلهم مصطفى أبو تورتة".
رانيا يوسف تعد من النجمات التي تعتمد على أثارت الجدل من خلال فستانها العاري التي تظهر بها في أي مناسبه فنية، كما أنها تحب دائما تلفت الأنظار إليها من خلال نشر بعض مقاطع الفيديوهات عبر السوشيال ميديا.
رانيا يوسف تزوجت ثلاث مرات الأول من المنتج محمد مختار، والتي أستمر زواجهم لـ13 سنة وأنجبت منه بناتها نانسي وياسمين، كما تزوجت ايضا من شخص يدعي كريم الشبراوي، وانفصلت عنه بعد فترة قصيرة من الزواج وكانت آخر زيجاتها من رجل الأعمال طارق عزب، واستمر زواجهم لمدة 6 سنوات ولكنها انفصلت عنه ايضا.
وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف، مسلسل "كأنه إمبارح" الذي تم عرضه العام الماضي وحقق نجاح كبير وشاركها في البطوله محمد الشرنوبي، وأحمد وفيق، أحمد خليل، خالد انور.
رانيا يوسف تسخر من الرجال
وردت رانيا يوسف، على سؤال أحد الشباب عبر خاصية الاستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، قائلا "هتتجوزي تاني" لترد رانيا يوسف بكل سخرية "كلهم مصطفى أبو تورتة".
رانيا يوسف تعد من النجمات التي تعتمد على أثارت الجدل من خلال فستانها العاري التي تظهر بها في أي مناسبه فنية، كما أنها تحب دائما تلفت الأنظار إليها من خلال نشر بعض مقاطع الفيديوهات عبر السوشيال ميديا.
رانيا يوسف تزوجت ثلاث مرات الأول من المنتج محمد مختار، والتي أستمر زواجهم لـ13 سنة وأنجبت منه بناتها نانسي وياسمين، كما تزوجت ايضا من شخص يدعي كريم الشبراوي، وانفصلت عنه بعد فترة قصيرة من الزواج وكانت آخر زيجاتها من رجل الأعمال طارق عزب، واستمر زواجهم لمدة 6 سنوات ولكنها انفصلت عنه ايضا.
وفي سياق منفصل كانت آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف، مسلسل "كأنه إمبارح" الذي تم عرضه العام الماضي وحقق نجاح كبير وشاركها في البطوله محمد الشرنوبي، وأحمد وفيق، أحمد خليل، خالد انور.
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