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بيان عاجل من "القبطية الأرثوذكسية" عن حريق كنيسة حلوان

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:33 ص
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بيان عاجل من القبطية الأرثوذكسية عن حريق كنيسة حلوان
جانب من الحرق
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ماريان ناجي
 
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قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الحريق الذي شب في كنيسة مارجرجس بحلوان تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بمبنى الكنيسة.

وأوضح "حليم"، في بيان للكنيسة، إنه لم يصب أي شخص جراء الحادث.

وذكر المتحدث باسم الكنيسة، أن قوات الدفاع المدني تولت عملية السيطرة على الحريق ولم تنته من عملها حتى الآن.

وكان حريق شب بكنيسة الشهيد مارجرجس بشرق حلوان التابعة لإيبارشية حلوان والمعصرة، مساء الأحد.دفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأحد، بـ15 سيارة إطفاء وخزاني مياه استراتيجيين لإخماد حريق هائل اندلع في كنيسة مارجرجس في منطقة حلوان.
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