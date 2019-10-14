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بعد السيطرة على الحريق.. الحماية المدنية تواصل عمليات التبريد بكنيسة مارجرجس بحلوان

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:04 ص
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بعد السيطرة على الحريق.. الحماية المدنية تواصل عمليات التبريد بكنيسة مارجرجس بحلوان
أرشيفية
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داليا عادل
 
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تواصل قوات الحماية المدنية بقطاع أمن القاهرة عمليات التبريد لمنع تمدد النيران بكنيسة مارجرجس بحلوان بعد تمكن القوات من السيطرة على الحريق، الذى أسفر عن تدمير واجهة المبنى بالكامل.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة مفادها نشوب حريق هائل داخل كنيسة مارجرجس، بالقرب من الحديقة اليابانية بمدينة حلوان.
 
وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، وتم السيطرة عليه وإخماده.
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