عاجل.. قرار صادم من رينيه فايلر قبل القمة

أعلن الدكتور محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي، عدم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الودية أمام الإعلاميين والمقرر لها عصر غدٍ الاثنين.





وكتب العدل عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"للأسف .. بنسبة كبيرة لن يتم بث مباراة الاهلى الودية غدا .. بناء على تعليمات رينيه فايلر، فال خير".





ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة ودية عصر غدٍ الاثنين على ستاد مختار التتش في إطار التحضير لمواجهة الزمالك المقبلة.





ومن المقرر أن يمنح رينيه فايلر المدير الفني للأهلي فرصة المشاركة في مباراة الغد لعدد من اللاعبين العائدين من الإصابة، والبعيدين عن المشاركة مع الفريق في المباريات خلال الفترة الأخيرة.





ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.





ويحتل الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد ٩ نقاط، حيث حقق الفوز في ٣ انتصارات متتالية على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.



