"هل المتوفي يعرف من يدعو له".. البحوث الإسلامية تجيب
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:11 ص
Advertisements
هدى عبدالرازق
Advertisements
Advertisements
وجه شخص سؤالا، إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية على موقع "الفيسبوك"، قائلا: "هل يعلم المتوفى من يدعو له؟".
وأوضحت لجنة الفتاوى بمجمع البحوث الإسلامية، في إجابتها، أن المتوفى يعلم بمن يدعو له لأنه يصل إليه الثواب وينتفع به لذلك روى البيهقي والبزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺقال: "إن الله تبارك وتعالى ليرفع للرجل الدرجة فيقول: رب أنى لي هذه الدرجة؟ فيقول: بدعاء ولدك لك. قال في المجمع: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة وهو حسن الحديث. (البيهقي في سننه الكبرى جـ7صـ 79 حـ13237).
وأضافت لجنة الفتاوى، أن الحافظ في الفتح، وفي الحديث جواز الصدقة عن الميت وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولاسيما إن كان من الولد. والله أعلم
وأوضحت لجنة الفتاوى بمجمع البحوث الإسلامية، في إجابتها، أن المتوفى يعلم بمن يدعو له لأنه يصل إليه الثواب وينتفع به لذلك روى البيهقي والبزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺقال: "إن الله تبارك وتعالى ليرفع للرجل الدرجة فيقول: رب أنى لي هذه الدرجة؟ فيقول: بدعاء ولدك لك. قال في المجمع: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة وهو حسن الحديث. (البيهقي في سننه الكبرى جـ7صـ 79 حـ13237).
وأضافت لجنة الفتاوى، أن الحافظ في الفتح، وفي الحديث جواز الصدقة عن الميت وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولاسيما إن كان من الولد. والله أعلم
Advertisements
- الأرواح في البرزخ ... تزاور وتلاقي
- أدعية داوم الرسول على ترديدها أثناء الوضوء.. تعرف عليها
- ما الحكمة من ترك الرسول لـ"الأذان" طيلة حياته؟.. دار الإفتاء تُجيب
- بعد تحذيرات الأرصاد من طقس الغد.. أفضل دعاء عند نزول المطر
- تعرف على أهم شروط الصدقة الجارية
- هل يعلم المتوفي بمن يدعو له؟.. "البحوث الاسلامية" يجيب
- هل يعلم المتوفى بمن يدعو له؟.. البحوث الإسلامية تجيب
المزيد عن: توك شو البحوث الإسلامية اخبار مصرتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر