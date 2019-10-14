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"هل المتوفي يعرف من يدعو له".. البحوث الإسلامية تجيب

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 02:11 ص
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هل المتوفي يعرف من يدعو له.. البحوث الإسلامية تجيب
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هدى عبدالرازق
 
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وجه شخص سؤالا، إلى الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية على موقع "الفيسبوك"، قائلا: "هل يعلم المتوفى من يدعو له؟".

وأوضحت لجنة الفتاوى بمجمع البحوث الإسلامية، في إجابتها، أن المتوفى يعلم بمن يدعو له لأنه يصل إليه الثواب وينتفع به لذلك روى البيهقي والبزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺقال: "إن الله تبارك وتعالى ليرفع للرجل الدرجة فيقول: رب أنى لي هذه الدرجة؟ فيقول: بدعاء ولدك لك. قال في المجمع: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير عاصم بن بهدلة وهو حسن الحديث. (البيهقي في سننه الكبرى جـ7صـ 79 حـ13237).

وأضافت لجنة الفتاوى، أن الحافظ في الفتح، وفي الحديث جواز الصدقة عن الميت وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولاسيما إن كان من الولد. والله أعلم

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