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أرسنال يبدأ التحرك لتجديد عقد نجم الفريق

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:29 م
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أرسنال يبدأ التحرك لتجديد عقد نجم الفريق
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حسام مجدي
 
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بدأ نادي أرسنال الإنجليزي خلال الفترة الماضية أولى خطوات تجديد عقد أحد نجوم الفريق لضمان بقاءه في الفريق لأطول فترة ممكن وعدم رحيله.


أرسنال يستعد لتجديد عقد أوباميانج

وكشفت صحفية "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي أرسنال يرغب في تجديد عقد الجابوني إيمريك أوباميانج خلال الفترة القادمة.


وأكدت الصحيفة أن نادي أرسنال بدأ بالفعل في التحدث مع أوباميانج ووكلاء أعماله بشأن تجديد عقده نع الفريق والمفاوضات جايه حاليا بينهم.


وينتهي عقد أوباميانج مع نادي أرسنال بنهاية عام 2021 ولكن يرغب الجانرز في تحصين اللاعب من الأندية التي ترغب في التعاقد معه.


مشاركات أوباميانج مع نادي أرسنال هذا الموسم

وقد شارك إيمريك أوباميانج في 14 مباراة حتى الآن مع نادي أرسنال خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 11 هدف ولم يصنع أي أهداف.

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