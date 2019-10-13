أخبار ريال مدريد: الصفقة الكبرى تقترب وصدمة قوية لبنزيما ونجم المغرب على أعتاب الملكي و300 مليون يورو لحسم صفقة القرن

شهد ريال مدريد اليوم الموافق الأحد 13 أكتوبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها سعي باريس سان جيرمان الفرنسي لتحديد مبلغ 300 مليون يورو من أجل الاستغناء عن الفرنسي كيليان مبابي نجم اففريق وهدف ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :





- أسطورة ريال مدريد ينصح جوهرة برشلونة

طالب راؤول جونزاليس أسطورة ريال مدريد بعد فوز ريال مدريد كاستيا ضد بونتيفيدرا بهدفين مقابل هدف وهي المباراة الخامسة على التوالي لفريقه دون هزيمة جوهرة ونجم برشلونة الشاب لأنسو فاتي الذي تم استدعائه مؤخراً لمنتخب تحت 21 عاماً بالصبر من أجل تحقيق أهدافه.





وقال جونزاليس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "إنهم لاعبون شباب يجب أن يتحلوا بالصبر وأن يستمتعوا".





وأضاف: "من الجيد لكرة القدم أن يكون هناك لاعبون بهذه الجودة، نصيحتي لهؤلاء الشباب هو الصبر لتحقيق أهدافهم، على فاتي والمواهب الأخرى أن يستغلوا كل لحظة وفرصة أمامهم".





وعن تحطيم سيرجيو راموس لرقم إيكر كاسياس ليصبح اللاعب الأكثر تمثيلاً لمنتخب إسبانيا في التاريخ، اختتم جونزاليس تصريحاته قائلاً:"أهنئه، راموس هو رمز لمدريد والمنتخب الوطني وآمل أن يستمر في اللعب لفترة أطول. آمل أن يستمر في بنفس المستوى ويمنح الجماهير المزيد من السعادة".





وفاجئ خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي مطلع هذا الشهر إنسو فاتي نجم برشلونة الاسباني بعرض يخص مستقبله الكروي خلال الفترة القادمة.





وذكر الصحفي الشهير ماركوس بينيتو أن خورخي مينديز تواصل مع والد انسو فاتي لاعب برشلونة الاسباني واقترح عليه تمثيل اللاعب وأن يصبح وكيل أعماله خلال الفترة القادمة وهذا الاقتراح قد يؤدي لتطورات كبيرة في مستقبل اللاعب الشاب في المرحلة القادمة خاصة وأن مينديز واحد من أفضل الوكلاء في العالم.





وجاء عرض مينديز على أنسو فاتي نجم برشلونة بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار خلال المباريات الأخيرة مع برشلونة، حيث شارك مع الفريق الكتالوني في الدوري الاسباني ونجح في احراز هدفين في شباك أوساسونا وفالنسيا.





- باريس سان جيرمان يحصن نجمه من إغراءات برشلونة وريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية فرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي وضعت شرطاً تعجيزياً من أجل لاستغناء عن خدمات نجم الفريق الفرتسي كيليان مبابي لأي فريق آخر في الفترة المقبلة وذلك في ظل الاهتمام الكبير من برشلونة وريال مدريد والذان يسعيان لضمه.





ونقلت صحيفة ليكيب الفرنسية عن صحيفة أوك دياريو الإسبانية أن الفريق الفرنسي لا يمانع فكرة رحيل مبابي ولكن بشرط الحصول على مبلغ 300 مليون يورو.





وذكرت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان دفع لموناكو مبلغ 180 مليون يورو من أجل الحصول على توقيع النجم الفرنسي الشاب لذلك لا يرغب فريق العاصمة الفرنسية في التفاوض من أجل رحيله إلا بمبلغ كبير.





وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن باريس لن يسمح برحيل مبابي عن الفريق بمبلغ يقل عن 300 مليون يورو لذلك سيكون على أي فريق يريد استعارة اللاعب الفرنسي تجهيز المبلغ وكسر كل الأرقام القياسية لعيون النجم الفرنسي الشاب.





وتعتبر الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم حتى الآن هي صفقة انضمام نيمار دا سيلفا إلى باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة الإسباني في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.





ويعتبر مبابي في نظر الكثيرين الخليفة الحقيقي للأسطورتين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي نجمي يوفنتوس وبرشلونة على التوالي.





وأشارت تقارير صحفية إسبانية مؤخرًا إلى وجود صراع شرس من أجل التعاقد مع إحدى مواهب كرة القدم في العالم حالياً وهو لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي الذي يلقى اهتمام من كافة الأندية الأوروبية الكبرى.





وقالت صحيفة دون بالون الإسبانية أن كيليان مبابي يتلقى يومياً عروض مغرية واتصالات مكثفة مع وكيل أعماله وبرغم ذلك فهناك تجاهل من اللاعب الفرنسي لتركيزه مع فريقه في بطولة دوري أبطال أوروبا والتي تعد هدف خاص للباريسيين.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد وبرشلونة مهتمين بالتعاقد مع مبابي وهناك محاولة من الاستفادة من انتهاء عقده مع النادي في صيف 2021 حيثُ يتمنى كل طرف أن يكون هذا الصيف هو الأخير للاعب.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة باريس سان جيرمان هي الأخرى وضعت عرضاً مغرياً على الطاولة للتجديد مع مبابي والاحتفاظ بخدمات الفرنسي الشاب.





كما تؤكد التقارير أن مبابي أيضاً لديه عروض من أندية الدوري الانجليزي وعلى رأسها تشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ويحلم الاسباني بيب جوارديولا بضم اللاعب وعلى استعداد للتفريط في الثنائي جابرييل جيسوس وليروي ساني.





وترغب إدارة نادي مانشستر يونايتد في الحصول على توقيع مبابي من أجل عودة الأمجاد الأوروبية بينما تشيلسيي لديهم الأموال الكافية لضم اللاعب خاصةً بعد عام بدون تعاقدات ومع بيع إيدين هازارد إلى ريال مدريد.





الجدير بالذكر أن مبابي قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في 2017 قادماً من موناكو على سبيل الإعارة ولكن بعد ذلك تم شراءه بشكل نهائي ليصبح نجم الفريق الأول وحقق بعد ذلك انجازات عدة مع منتخب فرنسا حيثُ توج بلقب كأس العالم 2018 بروسيا.





وكان كيليان مبابي من ناشئي فريق موناكو وبعد ذلك استطاع أن يصعد للفريق الأول بمستواه المميز وبعد ذلك نضج مع باريس سان جيرمان.





- زيدان يأمل في إستعادة نجم الفريق قبل لقاء مايوركا

يرغب زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، في إستعادة أكبر عدد ممكن من اللاعبين المصابين قبل الدخول في لقاء الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، خاصة في ظل وجود منافسة قوية على صدارة البطولة هذا الموسم بين ريال مدريد صاحب المركز الأول برصيد 18 نقطة، وبين برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 16 نقطة.





وكانت التقارير الإعلامية قد أكدت أن زيدان يريد إستعادة الدولي الكولومبي جيمس رودريجيز، قبل موقعة ريال مايوركا في الليجا الأسبانية، خاصة لكون اللاعب يعد هو الأقرب للعودة لصفوف الفريق بالفعل في هذه الفترة.





وأشارت التقارير إلى كون رودريجيز كان قد تعرض لإصابة بتورم في القدم، ولم يكن يتدرب مع الفريق في الأونة الأخيرة، وكان يكتفي فقط بالتدريب داخل صالة الألعاب الرياضية خوفًا من تفاقم إصابته، وهو ما جعل زيدان يفضل إعطاءه بعض الراحة خلال فترة التوقف الدولي حتى يصبح جاهز للمشاركة مع الفريق بعد نهاية فترة التوقف الدولي.





ومن المتوقع بأن يعود بعض اللاعبين الدوليين إلى ريال مدريد يوم الثلاثاء المقبل، وعلى رأسها إيدين هازارد نجم وقائد منتخب بلجيكا، وكذلك لوكا مودريتش والويلزي جاريث بيل.





يذكر أن زين الدين زيدان كان قد صرح من قبل وأكد أنه لن يخاطر بأي لاعب يعاني من إرهاق بدني في هذه الفترة من الموسم.





- حرمان نجم ريال مدريد من تمثيل منتخب بلاده بسبب "التخاذل"

قالت صحف إسبانية، أن لاعب ريال مدريد قد تم منعه من المشاركة مع منتخب بلاده في المباريات الدولية هذا الأسبوع، ليس بسبب قلة مشاركته مع فريقه ريال مدريد في هذه الفترة، بل سبب كون اللاعب قد تحايل على الجهاز الفني للمنتخب في وقت سابق ورفض الإنضمام لمعسكر أقيم في شهر ستمبر الماضي.





وقالت الصحف الإسبانية، أن لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد قد تم إستبعاده من المشاركة مع منتخب بلاده صربيا، بعدما تم إستدعاء لنجم ريال مدريد للمشاركة مع منتخب بلاده في مباراة لوكسمبورج في شهر سبتمبر الماضي، ولكن اللاعب وقتها قد أدعى الإصابة ورفض الذهاب إلى تلك المباراة رفقة منتخب صريبا.





وفي هذا الصدد، قالت صحيفة آس الإسبانية، أن المدير الفني لمنتخب صريبا، ليوبيشا تومباكوفيتش، قد قرر بشكل رسمي معاقبة اللاعب ومهاجم نادي ريال مدريد وإستبعاده من معسكر شهر أكتوبر الجاري، نظرًا لتخاذله وتقاعسه عن نداء الواجب الوطني، وغيابه عن معسكر شهر سبتمبر الماضي.





يذكر أن لوكا يوفيتوش صاحب ال21 عام قد إنتقل إلى صفوف نادي ريال مدريد قادمًا من أينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو، ولكن اللاعب الصربي قد فشل في المشاركة بشكل أساسي رفقة ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان، والذي يفضل كريم بنزيمة في مركز المهاجم الصريح للنادي الملكي.





- مدرب ريال مدريد السابق مرشح لتدريب توتنهام

أفادت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن شكوك حول مستقبل المدير الفنى الأرجنتيني لفريق توتنهام هوتسيبير الإنجليزي ماوريسيو بوكيتينو والذي حقق نتائج سيئة منذ بداية الموسم مع السبيرز مما جعل إدارة توتنهام تفكر في رحيل المدرب.





وذكر موقع " فوتبول لندن" الإنجليزي أن المدير الفنى الأرجنتيني السابق لريال مدريد سانتياجو سولاري أصبح مرشح بقوة لقيادة توتنهام هوتسيبير خلفاً لمواطنه بوكيتينو في حال رحيله عن السبيرز.





وكان توتنهام هوتسيبير قد خسر ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ بسباعيه ضمن مباريات الجولة الثانية وكان قد تعادل مع أولمبياكوس اليوناني بالجولة الأولي، وكان قد خسر أمام برايتون بثلاثيه بالدوري الإنجليزى، مما جعل إدارة السبيرز تفكر في إستقدام مدرب أخر.





وكان سانتياجو سولاري قد تولى تدريب ريال مدريد في الموسم الماضي خلفًا لوجيان لوبيتيجي، قبل أن تتم إقالته وتعيين زين الدين زيدان، وحقق مع الفريق بطولة كأس العالم للأندية.





- رئيس ريال مدريد يشيد بإنجاز راموس

أشاد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الاسباني بالاسطورة سيرجيو راموس قائد النادي الملكي، بعدما حطم الرقم القياسي لمواطنه إيكر كاسياس وأصبح اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية مع منتخب اسبانيا في التاريخ.





وكان "راموس" قد شارك في مباراته رقم 168 بقميص منتخب اسبانيا ضد منتخب النرويج أمس السبت، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، ليحطم رقم مواطنه إيكر كاسياس حارس الملكي السابق.





وقال فلورينتينو بيريز في تصريحات صحفية: "أنا متيقن أن أسطورة سيرخيو راموس سوف تستمر".





وتابع رئيس ريال مدريد: " راموس قائد رائع، فبالإضافة للعوامل والقدرات الفنية والبدنية التي يمتلكها راموس، فإن سيرجيو راموس يملك مواصفات أخرى كالقيادة و الطموح ، التي صنعت منه أسطورة ليس فقط لريال مدريد أو المنتخب الإسباني ، بل لكرة القدم".





و‏جاءت مباريات "راموس" مع منتخب اسبانيا بواقع كأس العالم (17)، بطولة أمم أوروبا (15)، كأس القارات (15)، دوري الأمم الأوروبية (4)، تصفيات كأس العالم (29) وتصفيات بطولة أمم أوروبا (32)، بالإضافة إلى ذلك خاض 63 مباراة ودية.





- نجم عربي يقترب من ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية عن إهتمام نادي ريال مدريد بلاعب عربي، وضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.





نال اللاعب المغربي حكيم زياش جناح فريق أياكس أمستردام الهولندي علي إعجاب المسؤلين عن الكرة في ريال مدريد، وإعجاب المدرب الفرنسي زين الدين بعد الأداء الرائع التي يقدمها مع فريقه.





ويعتزم ريال مدريد تقديم عرض لضم اللاعب مقابل حوالي 60 مليون يورو قد يقنع إدارة النادي الهولندي بفكرة التخلي عن خدماته.





وبخلاف زياش يرغب زيدان في الحصول على خدمات ثلاثة لاعبين وهم " دوني فان دي بيك " لاعب أياكس أمستردام والذي كان قاب قوسين أو أدنى من الإنضمام للملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية و"بول بوجبا " نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي والدنمارك كريستيان إيريكسن لاعب توتنهام الإنجليزي .





إنضم حكيم زياش إلي أياكس في عام 2016، قادما من نادي تيفنتي أنشخيدة الهولندي، بعد تألق اللاعب وعدد الاهداف التي سجلها، فقد سجل 34 هدفا خلال 76 مباراة خاضها مع اياكس.





- ديشامب يوجه صدمة قوية لـ كريم بنزيمة

وجه المدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشامب ضربة موجعة للنجم الفرنسي كريم بزيمة مهاجم ريال مدريد مشيرا إلى أن اللاعب لن يكون له مكان في تشكيلة الفريق.





و قد تم استبعاد بنزيمة تماما من تمثيل منتخب فرنسا منذ عام 2015، بعدما تورط في قضية ابتزاز زميله السابق في صفوف المنتخب ماتيو فالبوينا بشأن فيديو فاضح.





وخلال في تصريحات للقناة الفرنسية "تي أف 1" قال ديشامب، إنه قرار رياضي، موضحا أنه يعتقد أن انضمامه للمنتخب لن يكون جيدا على الإطلاق، مشددا أنه يعمل لصالح الفريق.





وأوضح المدير الفني لمنتخب فرنسا أنه يفكر في الأمور بناء على ما يعتقد أنه الأفضل لفرنسا، ومن يجب أن يمثل قميص الديوك، مشيرا إلى أنه "قد يكون هناك أوجه مختلفة للازمات.





وتابع المدرب أنه يواجه العديد من المشكلات مع من يريدون رؤية الحقيقة بشكل مختلف، موضحا أنه أمر غير مفهوم وأن وجوده في عالم كرة القدم ليس من أجل هذه الأمور.





وخاض النجم الفرنسي رفقة ريال مدريد هذا الموسم 9 مباريات في الدوري الإسباني بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، وتألق بشكل كبير للغاية، حيث سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفين في 792 دقيقة.





يذكر أن ديشامب يعد صاحب الكلمة العليا في المنتخب الفرنسي، حيث يوجد على رأس القيادة الفنية للديوك منذ عام 2012.





وخاض معهم 97 مباراة، حقق الفوز في 63 مباراة، والتعادل في 17 مباراة وخسارة مثلها، واستطاع التتويج بكأس العالم مؤخرا خلال 2018 امام كرواتيا الذي أقيم في روسيا.





- خطوة جديدة تقرب ريال مدريد من صفقته الكبري

يواصل نادي ريال مدريد محاولاته لحسم صفقته الكبري، خلال فترة الانتقالات القادمة، في أطار خطة إدارة النادي الملكي برئاسة فلورنتينو بيريز في توفير احتياجات الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفريق للعودة للهيمنة على أوروبا من جديد.





وذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الفرنسي "بول بوجبا" خلال فترة الانتقالات المقبلة، ويسعي لاستغلال وجود الحارس ألفونس أريولا ضمن صفوفه معارًا من باريس سان جيرمان للتقرب من وكيله مينو رايولا لابرام صفقة "بوجبا" والمزيد من الصفقات القوية بالمستقبل.





ويستهدف نادي ريال مدريد التعاقد مع عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات القادمة، أبرزهم، بول بوجبا، وكريستيان اريكسن لاعب توتنهام ودوني فان دي بيك من أياكس أمستردام الهولندي، وكما أشارت تقارير لمتابعة النادي الملكي للاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.





وحاول نادي ريال مدريد الحصول على خدمات بول بوجبا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن الطلبات المالية الضخمة لنادي مانشستر يونايتد حالت دون إتمام الصفقة.





- أخرهم كاسميرو.. لاعبو ريال مدريد الذي تمت سرقة منازلهم

حدثت في الأونة الأخيرة ظاهرة غريبة وهي تعرض منازل عدد من لاعبي كرة القدم العالميين لعمليات سطو وسرقة.





وتتم سرقة المنازل خلال انشغال اللاعبين بالمباريات أو فترات معسكرهم والسطو على منازلهم والبحث عن الأموال وأشياء ثمينة.





وأفاد تقرير المحققين في هذه الواقعة بأن هؤلاء اللصوص يتبعون خطوات اللاعب وقبل ارتكاب حادثة السرقة، وخطى اللاعبين بداية من مغادرة معسكر التدريب ووصولا إلى منازلهم، كما يعملون أيضا على مراقبة وتحليل تحركاتهم وأجهزة المراقب في المنازل





ويرى محققو الشرطة الإسبانية أن هؤلاء اللصوص عبارة عن مجموعات منظمة بشكل جيد، مشيرة إلى أنهم قد يستطيعون شراء أحد أو عدد من حراس منازل اللاعبين لتسهيل عمليات السطو.





وأشارت الشرطة الإسبانية إلى أن هؤلاء اللصوص لا يكلون من مراقبة ضحاياهم، سواء عن طريق مراقبة المنازل، أو حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.





وحذرت من هذه المسألة مشيرة إلى أن نشر اللاعبين صورهم هم وأسرهم من داخل منازلهم يساعد اللصوص في كشف بيانات تساعدهم في طريقة اقتحام المنزل وسرقة محتوياته.





وشهد الأسبوع الأخير تعرض منازل أكثر من 20 لاعب كرة قدم لعمليات سطو، وكان آخر هؤلاء اللاعب الإيطالي، ماركو بورييلو، لاعب فريق إيبيزا الإسباني، إذ استغل عدد من الرجال الملثمين المسلحين فترة غيابه وتوغلوا إلى مسكنه الاثنين الماضي وهددوا من كان موجودا بالداخل.





ووفقاً لصحيفة "اس" ان تعرض منزل البرازيلي كاسيميرو، متوسط ميدان فريق ريال مدريد، في التوقيت نفسه، لعملية سطو أثناء مشاركة اللاعب في ديربي مدريد، وعندما توغل هؤلاء اللصوص بداخل منزل اللاعب اصطدموا بزوجته ونجلته.





كما تعرض منزلا لوكاس فاسكيز وإيسكو، ثنائي ريال مدريد، في الأيام القليلة الماضية إلى عملية سطو أخرى، وهو ما حدث أيضا لمدرب الفريق زين الدين زيدان.



