حركة "النهضة" التونسية تهنئ قيس سعيد على فوزه بالرئاسة





أعربت حركة النهضة التونسية، مساء اليوم الأحد، عن تهنئتها للمرشح المستقل قيس سعيد، بفوزه بجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، أمام منافسه نبيل القروي، مرشح حزب "قلب تونس"، وفق تقديرات أولية.





ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، جاء ذلك في بيان مقتضب للحركة، نشرته عبر موقعها الالكتروني، إثر إعلان تقديرات أولية بفوز سعيد.





ودعت حركة "النهضة" أنصارها لـ"الالتحاق والاحتفال مع الشعب التونسي بشارع الثورة"، في إشارة إلى شارع الحبيب بورقيبة بقلب العاصمة.





وسبق أن أعلنت الحركة الإسلامية دعمها لـ"سعيد"، وذلك إثر فوز الأخير بالجولة الأولى للاقتراع.





فوز "قيس سعيد" بالانتخابات الرئاسية التونسية



