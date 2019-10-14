الجندي: 99% من المقاتلين الأجانب مع داعش تم تجنيدهم عبر الإنترنت (فيديو)
الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 12:28 ص
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هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد الجندي، نائب مدير مركز بحوث القانون والتكنولوجيا بالجامعة البريطانية في مصر، إن سماح الأباء بنائهم بالتعامل مع أجهزة الهواتف الذكية في سن صغير أمر خطير، وغير صحيح، منوهًا بأن 99% من المقاتلين الأجانب تم تجنيدهم لداعش عبر الإنترنت.
وأشار "الجندي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنه لا بد أن يكون لدينا تجارب مماثلة لفيلم الممر حتى نزرع لدى الشباب والأطفال القدوة، معلقا: "فيلم الممر ألقى حجر في المياه الراكدة".
ونوه بأنه لا يجب أن نلوم الأطفال والشباب الذين يستخدمون السوشيال ميديا بشكل خاطىء، متسائلا: لماذا لا يكون هناك مادة للتربية الوطنية الأخلاقية لاستخدام التكنولوجيا داخل المدارس؟"، مضيفا أنه لا يوجد تعريف محدد للإرهاب متفق عليه، لأنه أمر به جانب سياسي، فما نعتبره إرهابي، قد تراه أطراف أخرى أمر مختلف.
ونوه بأن أي تريند أو "هاشتاج" يظهر بشكل فج غالبا يكون عن طريق "تويتر" وليس "فيسبوك"، لأن تويتر لديه إمكانية إعادة نشر، وهو أمر غير متوفر لدى "الفيسبوك"، لافتا إلى أن ما نشر عن أحداث الربيع العربي كان من خلال تويتر، حيث أن تويتر يعد الأداة الكبرى لتضخيم الحدث.
وأشار "الجندي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنه لا بد أن يكون لدينا تجارب مماثلة لفيلم الممر حتى نزرع لدى الشباب والأطفال القدوة، معلقا: "فيلم الممر ألقى حجر في المياه الراكدة".
ونوه بأنه لا يجب أن نلوم الأطفال والشباب الذين يستخدمون السوشيال ميديا بشكل خاطىء، متسائلا: لماذا لا يكون هناك مادة للتربية الوطنية الأخلاقية لاستخدام التكنولوجيا داخل المدارس؟"، مضيفا أنه لا يوجد تعريف محدد للإرهاب متفق عليه، لأنه أمر به جانب سياسي، فما نعتبره إرهابي، قد تراه أطراف أخرى أمر مختلف.
ونوه بأن أي تريند أو "هاشتاج" يظهر بشكل فج غالبا يكون عن طريق "تويتر" وليس "فيسبوك"، لأن تويتر لديه إمكانية إعادة نشر، وهو أمر غير متوفر لدى "الفيسبوك"، لافتا إلى أن ما نشر عن أحداث الربيع العربي كان من خلال تويتر، حيث أن تويتر يعد الأداة الكبرى لتضخيم الحدث.
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