ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. التشخيص الطبي لإصابة ثنائي ريال مدريد

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:10 م
Advertisements
عاجل.. التشخيص الطبي لإصابة ثنائي ريال مدريد
جاريث بيل ومودريتش
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
تعرض ثنائي ريال مدريد لإصابة قوية في مباراة منتخب كرواتيا ونظيره الويلزي مساء اليوم في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة اليورو 2020.

وتعرض لوكا مودريتش لإصابة قوية غادرها على إثرها ملعب كارديف سيتي منذ قليل، والذي يحتضن مباراة كرواتيا وويلز في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة اليورو 2020.

كما أصيب الويلزي جاريث بيل حيث شوهد أثناء خروجه من المباراة وهو مصاب وظهر ذلك من خلال سيره في الطريق المؤدي إلى غرف خلع الملابس.

وذكرت إذاعة كادينا سير منذ قليل، أن لوكا مودريتش تعرض لإصابة قوية في الفخذ، أما جاريث بيل فقد أصيب أيضًا في ربلة الساق اليسرى في الدقائق الآخيرة وأكمل اللقاء وهو يعرج بسبب نفاذ التغييرات الثلاثة لويلز.

وتأتي إصابة مودريتش وبيل قبل أسبوعين على الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي برشلونة، والمقرر إقامتها على ملعب الكامب نو يوم 26 أكتوبر الجاري.

Advertisements
طباعة
المزيد عن: ريال مدريد رياضة اصابة مودريتش اصابة جاريث بيل اخبار ريال مدريد
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
البرازيل
1
x
14:00
1
نيجيريا
جنوب إفريقيا
2
x
15:00
1
مالي
الأرجنتين
6
x
16:00
1
الإكوادور
ساحل العاج
3
x
19:00
1
النيجر
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
روسيا البيضاء
1
x
18:00
2
هولندا
ويلز
1
x
20:45
1
كرواتيا
إستونيا
0
x
20:45
3
ألمانيا

DMCA.com Protection Status