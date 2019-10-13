عاجل.. التشخيص الطبي لإصابة ثنائي ريال مدريد

تعرض ثنائي ريال مدريد لإصابة قوية في مباراة منتخب كرواتيا ونظيره الويلزي مساء اليوم في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة اليورو 2020.

وتعرض لوكا مودريتش لإصابة قوية غادرها على إثرها ملعب كارديف سيتي منذ قليل، والذي يحتضن مباراة كرواتيا وويلز في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة اليورو 2020.





كما أصيب الويلزي جاريث بيل حيث شوهد أثناء خروجه من المباراة وهو مصاب وظهر ذلك من خلال سيره في الطريق المؤدي إلى غرف خلع الملابس.





وذكرت إذاعة كادينا سير منذ قليل، أن لوكا مودريتش تعرض لإصابة قوية في الفخذ، أما جاريث بيل فقد أصيب أيضًا في ربلة الساق اليسرى في الدقائق الآخيرة وأكمل اللقاء وهو يعرج بسبب نفاذ التغييرات الثلاثة لويلز.



وتأتي إصابة مودريتش وبيل قبل أسبوعين على الكلاسيكو أمام الغريم التقليدي برشلونة، والمقرر إقامتها على ملعب الكامب نو يوم 26 أكتوبر الجاري.