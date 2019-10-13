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انقلاب سيارة سولار بطريق الأوتوستراد

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:15 م
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انقلاب سيارة سولار بطريق الأوتوستراد
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محمد جابر
 
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ظهرت كثافة مرورية إثر انقلاب سيارة نقل محملة بالسولار، بطريق الأوتوستراد، بمدينة 15 مايو، في الاتجاه المؤدي الي المعادي صقر قريس.

كانت غرفة عمليات المرور بالقاهرة قد تلقت، إشارة من الخدمات المعينة بتأمين طريق الأوتوستراد، مفادها انقلاب سيارة نقل محملة بالسولار، وإصابة قائدها، وبالانتقال والفحص تبين اختلال عجلة القيادة في يد السائق، بسبب السرعة الزائدة، ما تسبب في وقوع الحادث.

فيما انتقلت الخدمات المرورية لموقع الحادث وجار رفع الحطام، وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة أخرى.
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