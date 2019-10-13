بيت ثقافة كلابشة يستضيف فعاليات "مصر وإفريقيا عمق تاريخي"



وإلى جانب أقامت ورشة حرف بيئية "مشغولات من الخرز" للمدربة رباب ابراهيم ام كلثوم منير وبدرية عماد لأعضاء نادى المرأة، وعمل ورشة "رسم جدارية عن افريقيا التاريخ والمصير" تدريب عكاشة عبدة إدريس فنان تشكيلي بمشاركة طالبات مدرسة كلابشة الفنية.





نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة أسبوع ثقافى بفرع ثقافة اسوان بعنوان "مصر وافريقيا عمق تاريخى" لمدة ثلاثة أيام بيت ثقافة كلابشة، تضمن فاعليات اليوم الأول محاضرة " مصر وأفريقيا تاريخ مشترك" حاضرها محمد عبدالمجيد بأذاعة جنوب الصعيد،تحدث عن قارة افريقية من الناحية الجغرافية، مساحتها، أكبر وأصغر دوله إفريقية، عدد دولها، عدد السكان وأهم القبائل بها، علاقة مصر المتعددة مع دول قارة افريقيا، وكذلك الدور الرئيسي لأفريقيا للعالم من حيث الموقع والثروات.واليوم الثاني نفذت محاضرة بعنوان "افريقيا التاريخ والمصير" ألقاها عبدالمنعم محمد نور، تحدث عن تاريخ افريقيا، وأن افريقيا ثانى أكبر قارات العالم من حيث المساحة وعددالسكان من تقديرات ٢٠١٦ ويعيشون في 61 إقليم وتضم القارة ٥٤ دولة،وأن أصل كلمة افريقيا إلى اللغة الفينيقية "افريقيا الحضارة".وأقيمت في اليوم الثالث محاضرة بعنوان"دول الشمال الأفريقي" ألقاها محمد عبدالمجيد بأذاعة جنوب الصعيد، أشار إلى أن دول "شمال أفريقيا" هى مجموعة دول البحر المتوسط الواقعة فى المنطقة الأكثر شمالا من القارة الأفريقية، وهناك الكثير مما يميز شمال أفريقيا عن جزء كبير من أفريقيا جنوب الصحراء تاريخيا وطبيعيًا بسبب حاجز طبيعى أنشأته الصحراء لفترة طويلة من التاريخ الحديث، وسهل التواصل والهجرة عبر البحر المتوسط وأصبحت ثقافات شمال أفريقيا مرتبطة بشكل واضح بأوروبا وبجنوب غربى آسيا أكثر من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.ثم أقيم ختام للفاعليات تضمن "القرآن الكريم، إلقاء شعرى للشاعر بدوى رئيس النادى أدب البادية وفن النميم، فقرة غنائية وعرض فنى للأطفال، تسليم شهادات تقدير للمشاركين.