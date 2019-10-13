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أول رد فعل من الأهلي بعد إصابة رمضان صبحي

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:05 م
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أول رد فعل من الأهلي بعد إصابة رمضان صبحي
رمضان صبحي
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الفجر الرياضي
 
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أجرى مسئولو النادي الأهلي، اتصالًا هاتفيًا بالجهاز الطبي لمنتخب مصر من أجل الاطمئنان على رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر، والذي خرج في الشوط الثاني من مباراة المنتخب الأوليمبي الودية أمام جنوب إفريقيا.

أول رد فعل من الأهلي بعد إصابة رمضان صبحي

وطمأن الجهاز الطبي لمنتخب مصر، مسئولي الأهلي حيث أكد خلال الاتصال بأن خروج رمضان كان نتيجة شعوره بإجهاد فقط لذلك فضل الجهاز الفني إخراجه من اللقاء.

وكان رمضان صبحي قد غادر مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب إفريقيا في الشوط الثاني، ليحل إمام عاشور بديلًا له.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك يوم السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

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المزيد عن: رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اصابة رمضان صبحي اخبار الرياضة أول رد فعل من الاهلي
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