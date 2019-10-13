مفاجآت مدوية في تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة بوتسوانا

يستهل منتخب مصر مبارياته التجريبية تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري عندما يستضيف نظيره البوتسواني مساء الإثنين على ملعب الجيش ببرج العرب بصافرة الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، ويعد اللقاء هو الأول للمنتخب الوطني منذ لقاء جنوب أفريقيا في ختام مشواره بنهائيات كأس الأمم الأفريقية في السادس من يوليو الماضي التي خسرها (0 – 1) في ثمن النهائي تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري.





ويستعد منتخب مصر لبداية مسيرتهم في التصفيات المؤهلة لنهائيات النسخة رقم 33 لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون عام 2021 بمواجهتي كينيا وجزر القمر في 14 و18 نوفمبر القادم بالجولة الأولى للمجموعة السابعة التي تضم كذلك منتخب توجو.



