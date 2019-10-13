ميناء دمياط يصدر 10 ألاف طن من الملح
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:33 م
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الفجر الاقتصادي
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سجلت الحركة بميناء دمياط استقبال 4 سفن حاويات و عدد 9 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 4 سفن حاويات و عدد 7 سفن بضائع عامة، خلال أخر 24 ساعة، ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة .
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 5800 طن فوسفات و 586 طن أسمنت و 10000 طن ملح و 786 طن داى أمونيوم و 1703 طن صودا معبأ، في حين بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5024 طن حديد و 8400 طن خردة و 4750 طن كلوريد اثيلين و 5450 طن ذرة و 7223 طن قمح .
وبلغت حركة الصادر من الحاويات 348 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 117 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1422 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 178164 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 113367 طنا .
وقد غادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1314 طن قمح ، في حين غادر عدد 594 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 30683 من البضائع العامة منها عدد 83 سيارة نقل محملة بـ 4319 طن قمح
تعاملات الأسبوع فى ميناء دمياط
تعاملات ميناء دمياط يوم السبت
استقبل الميناء 2 سفينة حاويات و عدد 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 2 سفينة حاويات و عدد 3 سفن بضائع عامة، ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة .
وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 13000 طن ملح و 1103 طن داى أمونيوم و 755 طن أسمنت و 750 طن مولاس و 700 طن فوسفات .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 176926 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 115365 طنا .
وغادر الميناء عدد 54 سيارة نقل محملة بـ 2738 طن قمح .
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