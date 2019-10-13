ميناء دمياط يصدر 10 ألاف طن من الملح

سجلت الحركة بميناء دمياط استقبال 4 سفن حاويات و عدد 9 سفن بضائع عامة، بينما غادر عدد 4 سفن حاويات و عدد 7 سفن بضائع عامة، خلال أخر 24 ساعة، ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة .

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 5800 طن فوسفات و 586 طن أسمنت و 10000 طن ملح و 786 طن داى أمونيوم و 1703 طن صودا معبأ، في حين بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5024 طن حديد و 8400 طن خردة و 4750 طن كلوريد اثيلين و 5450 طن ذرة و 7223 طن قمح .‎





وبلغت حركة الصادر من الحاويات 348 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 117 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1422 حاوية مكافئة .





ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 178164 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 113367 طنا .





وقد غادر الميناء عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1314 طن قمح ، في حين غادر عدد 594 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 30683 من البضائع العامة منها عدد 83 سيارة نقل محملة بـ 4319 طن قمح





تعاملات الأسبوع فى ميناء دمياط





تعاملات ميناء دمياط يوم السبت



