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حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإسكندرية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 09:24 م
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حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالإسكندرية
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محمد رجب - دينا حسن
 
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قررت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، تجديد حبس تشكيل عصابي 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بارتكاب 4 حوادث سرقة سيارات بمختلف أحياء المدينة بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وكان قد تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث، تفيد قيام 3 عاطلين، اثنين منهم معلومات جنائية مسجلة، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ألقى القبض على المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا فى التحقيقات بنشاطهم الإجرامى.

وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمين 4 حوادث سيارات بدوائر أقسام "باب شرقى، الدخيلة، سيدى جابر، ثان الرمل"، وبإرشادهم ضبط السيارات المستولى عليها، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.
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