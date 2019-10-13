رئيس مجلس سوريا الديمقراطية: ليس لدينا خصومة مع الجيش السوري





قال رياض درار، رئيس مجلس سوريا الديمقراطية، مساء اليوم الأحد، إن الجيش السوري هو الجيش الوطني الواحد، حيث أن قواات سوريا الديمقراطية هى جزء من الجيش السوري بعد التسوية.





وأشار "درار"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، خلال برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء اليوم الأحد، إلى أنه ليس لديهم أي خصومة مع الجيش السوري، ولم يتقاتلوا معه، وليس بينهم دماء، موضحًا أن الجيش السوري مسئول عن حماية الحدود، وعليه أن يتحمل مسئوليته.





ونوه بأنهم شعروا بالخذلان من الجيش السوري عندما لم يتقدم في عفرين، ولكن الآن الوضع اختلف، وهناك مبادرة لبناء حوار سياسي فيما بعد، منوها إلى أن منطقة شمال سوريا ليست محصورة بالأكراد، حيث أن هذه المنطقة هى خليط من الأكراد والعرب والسريان الأشوريين والأرمن والشيشان.





وأوضح أن القوة العسكرية في هذه المنطقة لقوات سوريا الديمقراطية، وذلك بعد أن خرج الجيش السوري من هذه المنطقة واحتلتها جماعة "داعش" الإرهابية، حيث أنهم استطاعوا أن يبنوا أنفسهم سياسيا وعسكريا، وأقاموا قوات حماية المرأة، وحماية الشعب، وهى التي تحركت لطرد تنظيم "داعش" الإرهابي.



