نجم عربي يقترب من ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية إسبانية عن إهتمام نادي ريال مدريد بلاعب عربي، وضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.





نال اللاعب المغربي حكيم زياش جناح فريق أياكس أمستردام الهولندي علي إعجاب المسؤلين عن الكرة في ريال مدريد، وإعجاب المدرب الفرنسي زين الدين بعد الأداء الرائع التي يقدمها مع فريقه.





ويعتزم ريال مدريد تقديم عرض لضم اللاعب مقابل حوالي 60 مليون يورو قد يقنع إدارة النادي الهولندي بفكرة التخلي عن خدماته.





وبخلاف زياش يرغب زيدان في الحصول على خدمات ثلاثة لاعبين وهم " دوني فان دي بيك " لاعب أياكس أمستردام والذي كان قاب قوسين أو أدنى من الإنضمام للملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية و"بول بوجبا " نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي والدنمارك كريستيان إيريكسن لاعب توتنهام الإنجليزي .





إنضم حكيم زياش إلي أياكس في عام 2016، قادما من نادي تيفنتي أنشخيدة الهولندي، بعد تألق اللاعب وعدد الاهداف التي سجلها، فقد سجل 34 هدفا خلال 76 مباراة خاضها مع اياكس.