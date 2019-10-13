محكمة بحرينية: سجن 10 متهمين بوضع قنبلة على جسر الملك فهد

أيدت محكمة الاستئناف بمملكة البحرين، اليوم الأحد، حكم السجن 10 سنوات لمتهمين بوضع قنبلة على جسر الملك فهد.

وترجع الواقعة إلى فبراير عام 2013، حينما تلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد باشتباه عامل نظافة آسيوي في هيكل موضوع داخل حقيبة سوداء، فقام بإزالتهما خلال عمله.





لكنه بعد فتح الحقيبة اشتبه فيما بداخلها بعد عثوره على جسم غريب موصول بأسلاك كهربائية، وبعد كشف الأجهزة المعنية تبيّن أن الجسم عبارة عن قنبلة محلية الصُنع.

وأثبتت التحريات الأمنية ضلوع المتهمين في تصنيع القنبلة؛ واعترفا بالتحقيقات أنهما صنعا القنبلة المحلية بتحريض من الإرهابي رضا الغسرة؛ بعد تهريب المواد المتفجّرة واستخدام بعض المعدات المحلية الصُنع في تجهيزها في منطقة بني جمرة، وتمّ وضعها على جسر الملك فهد في حقيبة سوداء.

وأشارت الجهات الأمنية البحرينية في فبراير من عام 2013، إلى نجاح فريق المتفجرات بوحدة مكافحة الإرهاب، في إبطال مفعول قنبلة تزن نحو كيلوجرامين اثنين، وُضعت بالقرب من المسجد في منطقة الخدمات بالجانب البحريني لجسر الملك فهد.





وكانت الجهات الأمنية قد أعلنت في فبراير من عام 2013 أن فريق المتفجرات بوحدة مكافحة الإرهاب، تمكن من إبطال مفعول قنبلة تزن حوالي 2 كيلوجرام، وضعت بالقرب من المسجد في منطقة الخدمات بالجانب البحريني لجسر الملك فهد.

حيث تلقت غرفة العمليات الرئيسية بلاغًا عند الساعة 4 مساء يوم الواقعة يفيد باشتباه عامل نظافة بجسم غريب بالموقع المذكور، وعلى الفور تم إرسال فريق المتفجرات، وبعد المعاينة تبين أن الجسم الغريب عبارة عن قنبلة محلية الصنع، تحتوي على مادة شديدة الانفجار بالإضافة إلى مواد صلبة، حيث قام المختصون بتفكيكها وإبطال مفعولها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات الأمنية بلاغا يفيد باشتباه عامل نظافة آسيوي في هيكل موضوع داخل حقيبة سوداء فقام بإزالتهما خلال عمله إلا أنه بعد فتح الحقيبة اشتبه فيما بداخلها بعد عثوره على جسم غريب موصول بأسلاك كهربائية، وبعد كشف الأجهزة المعنية تبين أن الجسم عبارة عن قنبلة محلية الصنع.

وتبين من التحريات الأمنية ضلوع المتهمين في تصنيع القنبلة حيث اعترفا في التحقيقات أنهما صنعا القنبلة المحلية بإيعاز من الإرهابي رضا الغسرة بعد تهريب المواد المتفجرة واستخدام بعض المعدات المحلية الصنع في تجهيزها في منطقة بني جمرة وتم وضعها على جسر الملك فهد في حقيبة سوداء.



