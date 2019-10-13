رئاسية تونس 2019: نسبة المشاركة بالإقتراع بلغت الـ60 ٪

أُغلقت مراكز الاقتراع للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية 2019، على تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد 13 أكتوبر 2019.

و كانت أبواب مراكز الاقتراع قد أغلقت منذ ما يقارب الساعة، بعد أن كانت قد فتحت على الساعة الثامنة صباحا، فيما تمّ تخصيص توقيت استثنائي لبعض المراكز في عدد من الجهات، حيث فُتحت من العاشرة صباحا إلى حدود الرابعة بعد الزوال.









ويجدر التذكير، بأن هذا الدور يتانفس فيه كل من قيس سعيّد ونبيل القروي، حيث تحصل المترشح المستقل قيس سعيّد بالدور الأول على المرتبة الأولى بنسبة تقارب 18،4 بالمائة من مجموع الأصوات، يليه المترشح عن حزب قلب تونس نبيل القروي الذي تمكن من نيل المركز الثاني بنسبة 15،5 بالمائة.

وقد أعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي في تصريحات إعلامية، أن نسبة المشاركة في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها قد بلغت 60 بالمائة، مؤكدا أن هذه النسبة تجاوزت نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية والدور الأول من الرئاسية.