الداعية الحبيب علي الجعفري في زيارة للأطفال المرضى بمستشفى الأطفال بجامعة المنصورة
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 06:45 م
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محمد كشك
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قام الداعية الحبيب على الجفرى من كبار علماء اليمن بزيارة لمستشفى الأطفال بجامعة المنصورة لزيارة الأطفال المرضى والدعاء بالشفاء العاجل لهم، وذلك على هامش زيارته لجامعة المنصورة خلال لقاء مفتوح مع طلاب جامعة المنصورة عقد بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة.
رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال، العقيد أركان حرب تامر العوضى المستشار العسكرى لمحافظ الدقهلية، المقدم احمد محمد شحاته مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، الدكتور عمر غنيم عميد كلية الفنون الجميلة.
وأشاد الداعية الحبيب على الجفرى بالمستوى المتميز لتجهيزات مستشفى الأطفال هذا الصرح الطبى الذى يعالج الأطفال بمحافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا كما اشاد بالمنظومة الطبية للمستشفى وجهود الأطباء وكل من يبذل جهدا في سبيل شفاء طفل مريض تكتب له حسنات وأجر عظيم عند الله تعالى.
كما أشار إلى الرسالة الطبية الجليلة التى تقدمها جامعة المنصورة ومستشفياتها ومراكزها الطبية ودورها في انقاذ حياة الألاف بل الملايين كل عام وعظم هذا الدور عند الله تعالى "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".
وقام خلال الزيارة بالدعاء للأطفال بالشفاء العاجل والراحة لقلوب امهاتهم وأبائهم كما دعا الجميع بضرورة دعم هذه الصروح الطبية العظيمة التى تعمل من أجل انقاذ النفس البشرية وانقاذ حياة الأطفال.
رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد الرفاعى مدير مستشفى الأطفال، العقيد أركان حرب تامر العوضى المستشار العسكرى لمحافظ الدقهلية، المقدم احمد محمد شحاته مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، الدكتور عمر غنيم عميد كلية الفنون الجميلة.
وأشاد الداعية الحبيب على الجفرى بالمستوى المتميز لتجهيزات مستشفى الأطفال هذا الصرح الطبى الذى يعالج الأطفال بمحافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا كما اشاد بالمنظومة الطبية للمستشفى وجهود الأطباء وكل من يبذل جهدا في سبيل شفاء طفل مريض تكتب له حسنات وأجر عظيم عند الله تعالى.
كما أشار إلى الرسالة الطبية الجليلة التى تقدمها جامعة المنصورة ومستشفياتها ومراكزها الطبية ودورها في انقاذ حياة الألاف بل الملايين كل عام وعظم هذا الدور عند الله تعالى "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".
وقام خلال الزيارة بالدعاء للأطفال بالشفاء العاجل والراحة لقلوب امهاتهم وأبائهم كما دعا الجميع بضرورة دعم هذه الصروح الطبية العظيمة التى تعمل من أجل انقاذ النفس البشرية وانقاذ حياة الأطفال.
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