عاجل.. جروس يهرب من الأهلي السعودي

فجرت تقارير صحفية سعودية مفاجأة مدوية بخصوص مفاوضات الأهلي السعودي مع السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق، لتولي القيادة الفنية للفريق الأهلاوي خلال الفترة القادمة.





وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أن المفاوضات بين النادي الأهلي السعودي والمدرب السويسري كريستيان جروس دخلت بشكل مفاجئ إلى طريق صعب، وذلك عقب الاتفاق الكامل بين الطرفين على كافة الأمور، قبل أن تقف المفاوضات فجأة ويفقد مسؤولو الأهلي كافة وسائل الاتصال بالمدرب السويسري.





وأوضحت الصحيفة أن مفاوضات النادي الأهلي مع السويسري جروس قد بدأت منذ أيام واتفق الطرفان على كافة الأمور المالية الخاصة بالتعاقد، وتوجه رئيس النادي أحمد الصائغ والمدير التنفيذي أحمد بامعوضة مساء الجمعة الماضي إلى دبي للالتقاء بالمدرب وتوقيع العقود النهائية.





وأكدت الصحيفة السعودية أن "جروس" طلب زيادة كبيرة في متطلباته المالية للموافقة على تدريب الفريق السعودي، وهو ما وافقت عليه الإدارة ليتم الاتفاق على توقيع العقد مساءً، وقبل الموعد المحدد حزم المدرب السويسري حقائبه وغادر الفندق متوجهاً إلى بلاده ولم يرد على اتصالات مسؤولي الأهلي حتى اللحظة.





وكشفت الصحيفة أن إدارة الأهلي أرسلت عرضًا أخيرًا للمدرب السويسري عبر البريد الالكتروني ومنحته مهلة 48 ساعة للرد واعلان قراره النهائي بشأن تدريب الفريق.





ماذا قدم "جروس" مع الزمالك ؟





السويسري كريستيان جروس سبق وتولي القيادة الفنية للزمالك، وقاد الفريق الأبيض في 30 مباراة، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل 7 مباريات وخسر 3 مباريات وسجل 59 هدفاً واستقبل 26 هدفاً.





وخاض "جروس" في كأس مصر مباراتين مع الزمالك وفاز بهما أمام سمنود (1-0) والإنتاج الحربي (2-0)، أما في كأس الكونفدرالية لعب الزمالك معه 16 مباراة وفاز 7 وتعادل 6 وخسر 3 وسجل 22 هدفاً واستقبل 10 أهداف.





وحقق جروس لقب الكونفدرالية الإفريقية متفوقاً على نهضة بركان بركلات الترجيح (5-3).





كما قاد المدرب السويسري فريق الزمالك في البطولة العربية في 4 مباريات تعادل 2 وفاز بمباراة وتعادل في أخرى، وحصد مع الفريق الأبيض كأس السوبر المصري السعودي على حساب الهلال.



