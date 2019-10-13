خامنئي: انتهاء الحرب باليمن سيكون له تبعات إيجابية في المنطقة





أوضح علي خامنئي، الزعيم الأعلى الإيراني، اليوم الأحد، أن "انتهاء الحرب في اليمن يمكن أن يكون له تبعات إيجابية في المنطقة".





وقال الزعيم الإيراني، إن "إيران لن تبدأ حربا لكن المعتدين سيندمون إن تحركوا ضد بلاده". مضيفاً أن "دولا معينة بالمنطقة تلتزم بأوامر الولايات المتحدة الأمريكية".





وأفاد خامنئي، اليوم، بأن "دول الخليج العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة تحت إرادة الولايات المتحدة". وحذر من أن أي مهاجم سوف يندم على اتخاذ إجراء ضد إيران"، وفقا لما ذكره التليفزيون الحكومي.





وقال خامنئي لرئيس الوزراء الباكستاني لزائر عمران خان "ليس لدينا أي دافع لأن نكون عدائيين مع هذه الدول، لكنها تحت إرادة الولايات المتحدة في العمل ضد إيران... أي معتد سوف يندم على مهاجمة إيران".





وأضاف خامنئي "إنهاء الحرب في اليمن سيكون له تأثير إيجابي على المنطقة".



