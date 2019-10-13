البورصة تسجل تداولات ضعيفة وتحقق نحو 345.3 مليون جنيه بختام التعاملات

سجل حجم التداول على الأسهم بالبورصة اليوم نحو ، 144.4 مليون ورقة مالية بقيمة 345.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.9 ألف عملية لعدد 168 شركة، وارتفعت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 75 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.



وسجل سوق خارج المقصورة تداولات بـ 7.5 مليون جنيه ، فيما سجل المتعاملون الرئيسيون تداولات وصلت الي 703.3 مليون جنيه

تباين بمؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات .. و"السوقي" يفقد 872 مليون جنيه





تباين بأداء مؤشرات البورصة المصرية





تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، ، بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية ، مع غياب مؤسسي من المشهد والتي لم تتجاوز تعاملاتهم الـ 17.5% وسط مشتريات عربية، وسيطرت حالة من الهدوء في التعاملات بإستثناء الأفراد.

وخسر رأس المال السوقى بقيمة 872 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 718.525 مليار جنيه.









مؤشرات البورصة المصرية





وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14220 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 532 نقطة، بدعم من الأفراد المصريين والأجانب علي الأسهم ذات الأنباء الإيجابية ،مثل أسهم حديد عز وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1412 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليغلق عند عند مستوى 459 نقطة.





تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية





وإستحوذت تعاملات المصريين 89.6% من إجمالى التعاملات، فيما استحوذ الأجانب على نسبة 4.45%، والعرب على 5.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.41% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.58%.