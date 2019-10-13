اسعار العملات في البنك الاهلي المصري اليوم الأحد 13-10-2019

اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم

نستعرض فى التقرير التالي اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع بعد انتهاء العطلة الأسبوعية للجهاز المصرفي المصري .





الحركة بـ اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم

وتباينت الحركة في اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد، ليتراجع سعر الدولار الأمريكي وسعر الريال السعودي خلال التعاملات ويرتفع سعر اليورو الجنيه الاسترليني، ولا تزال التحركات فى اسعار العملات في البنك الأهلي طفيفة ليكون متوسط التغير فى الأسعار قرش واحد فقط.











