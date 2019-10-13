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اسعار العملات في البنك الاهلي المصري اليوم الأحد 13-10-2019

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:17 م
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اسعار العملات في البنك الاهلي المصري اليوم الأحد 13-10-2019
اسعار العملات
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار العملات في البنك الاهلي المصري اليوم الأحد 13-10-2019
اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم
نستعرض فى التقرير التالي اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع بعد انتهاء العطلة الأسبوعية للجهاز المصرفي المصري .

الحركة بـ اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم
وتباينت الحركة في  اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد، ليتراجع سعر الدولار الأمريكي وسعر الريال السعودي خلال التعاملات ويرتفع سعر اليورو الجنيه الاسترليني، ولا تزال التحركات فى اسعار العملات في البنك الأهلي طفيفة ليكون متوسط التغير فى الأسعار قرش واحد فقط.



اسعار العملات في البنك الاهلي المصري اليوم الأحد 13-10-2019
اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الدولار الأمريكي)
تراجع سعر الدولار الأمريكي بنحو قرش واحد فقط خلال التعاملات لتصبح اسعار الدولار فى البنك الأهلي المصري  16.22 جنيها شراء 16.32 جنيهًا للبيع.

اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر اليورو)
سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري17.8452 جنيهًا للشراء 17.0532 جنيهًا للبيع.

اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الجنيه الإسترليني)
أصبح جنيه إسترليني يساوي 20.1274 جنيهًا للشراء 20.3918 جنيهًا للبيع.

اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الدولار الكندي)
سجل سعر الدولار الكندي 12.1955 جنيهًا للشراء 12.3918 جنيهًا للبيع.

اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الكرونا الدنماركي)
كرونا دنماركي 2.3893 جنيهًا للشراء 2.417 جنيهًا للبيع

اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الكرونا النرويجي)
كرونا نرويجي 1.7768 جنيهًا للشراء 1.8031 جنيهًا للبيع

اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الكرونا السويدي)
كرونا سويدي 1.6473 جنيهًا للشراء 1.6676 جنيهًا للبيع


اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الفرنك السويسري)
فرنك سويسري 16.2362 جنيهًا للشراء 16.3872 جنيهًا للبيع

اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الين الياباني)
100 ين 14.9342 جنيهًا للشراء 15.1307 جنيهًا للبيع

اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الدولار الإسترالي)
دولار إسترالي 10.955 جنيهًا للشراء 11.1139 جنيهًا للبيع

اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الدينار الكويتي)
دينار كويتي 53.1368 جنيهًا للشراء 53.7178 جنيهًا للبيع

اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الريال السعودي)
ريال سعودي 4.311 جنيهًا للشراء 4.3511 جنيهًا للبيع

اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الدرهم الإماراتي)
درهم إماراتي 4.4095 جنيهًا للشراء 4.4434جنيهًا للبيع

اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الدينار البحريني)
دينار بحريني 42.3499 جنيهًا للشراء 43.2914 جنيهًا للبيع

اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الريال العماني)
ريال عماني 41.9338 جنيهًا للشراء 42.4149 جنيهًا للبيع

اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الكرونا الريال القطري)
ريال قطري 4.2684 جنيهًا للشراء 4.4811 جنيهًا للبيع

اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الدينار الأردني)
دينار إردني 22.6948 جنيهًا للشراء 23.0574 جنيهًا للبيع

اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر اليوان الصيني)
اليوان الصيني سعر التحويلات 2.2799 جنيهًا للشراء 2.3021 جنيهًا للبيع.

اسعار العملات في البنك الاهلي المصري اليوم

 

العملة

الكود

سعر الشراء

سعر البيع

التحويلات/ سعر الشراء

التحويلات/ سعر البيع

دولار أمريكي

USD

16.22

16.32

16.22

16.32

يورو

EUR

17.8452

18.0532

17.8452

18.0532

إسترليني

GBP

20.1274

20.7346

20.1274

20.7346

دولار كندي

CAD

12.1955

12.3918

12.955

12.3918

كرونا دنماركي

DKK

2.3893

2.417

2.3893

12.3918

كرونا نرويجي

NOK

1.7768

1.6676

1.6473

1.8031

كرونا سويدي

SEK

1.6473

1.6676

1.6473

1.6676

فرنك سويسري

CHF

16.2362

16.3872

16.2362

16.3872

ين 100

JPY

14.9342

15.1307

14.9342

15.1307

دولار استرالي

AUD

10.955

11.1139

10.955

11.1139

دينار كويتي

KWD

53.1368

53.7178

53.1368

53.1307

ريال سعودي

SAR

4.311

4.3511

4.311

4.3511

درهم إماراتي

AED

4.4095

4.4434

4.4095

4.4434

دينار بحريني

BAD

42.3499

43.2914

0

0

ريال عماني

OMR

41.9338

42.4149

0

0

ريال قطري

QTR

4.2684

4.4811

0

0

دينار إردني

JOD

22.6948

23.0574

0

0

اليوان الصيني

CNY

0

0

2.2799

2.3021
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