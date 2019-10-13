اسعار العملات في البنك الاهلي المصري اليوم الأحد 13-10-2019
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:17 م
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الفجر الاقتصادي
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اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم
نستعرض فى التقرير التالي اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع بعد انتهاء العطلة الأسبوعية للجهاز المصرفي المصري .
الحركة بـ اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم
وتباينت الحركة في اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد، ليتراجع سعر الدولار الأمريكي وسعر الريال السعودي خلال التعاملات ويرتفع سعر اليورو الجنيه الاسترليني، ولا تزال التحركات فى اسعار العملات في البنك الأهلي طفيفة ليكون متوسط التغير فى الأسعار قرش واحد فقط.
اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الدولار الأمريكي)
تراجع سعر الدولار الأمريكي بنحو قرش واحد فقط خلال التعاملات لتصبح اسعار الدولار فى البنك الأهلي المصري 16.22 جنيها شراء 16.32 جنيهًا للبيع.
اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر اليورو)
سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري17.8452 جنيهًا للشراء 17.0532 جنيهًا للبيع.
اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الجنيه الإسترليني)
أصبح جنيه إسترليني يساوي 20.1274 جنيهًا للشراء 20.3918 جنيهًا للبيع.
اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الدولار الكندي)
سجل سعر الدولار الكندي 12.1955 جنيهًا للشراء 12.3918 جنيهًا للبيع.
اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الكرونا الدنماركي)
كرونا دنماركي 2.3893 جنيهًا للشراء 2.417 جنيهًا للبيع
اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الكرونا النرويجي)
كرونا نرويجي 1.7768 جنيهًا للشراء 1.8031 جنيهًا للبيع
اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الكرونا السويدي)
كرونا سويدي 1.6473 جنيهًا للشراء 1.6676 جنيهًا للبيع
اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الفرنك السويسري)
فرنك سويسري 16.2362 جنيهًا للشراء 16.3872 جنيهًا للبيع
اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الين الياباني)
100 ين 14.9342 جنيهًا للشراء 15.1307 جنيهًا للبيع
اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الدولار الإسترالي)
دولار إسترالي 10.955 جنيهًا للشراء 11.1139 جنيهًا للبيع
اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الدينار الكويتي)
دينار كويتي 53.1368 جنيهًا للشراء 53.7178 جنيهًا للبيع
اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الريال السعودي)
ريال سعودي 4.311 جنيهًا للشراء 4.3511 جنيهًا للبيع
اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الدرهم الإماراتي)
درهم إماراتي 4.4095 جنيهًا للشراء 4.4434جنيهًا للبيع
اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الدينار البحريني)
دينار بحريني 42.3499 جنيهًا للشراء 43.2914 جنيهًا للبيع
اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الريال العماني)
ريال عماني 41.9338 جنيهًا للشراء 42.4149 جنيهًا للبيع
اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الكرونا الريال القطري)
ريال قطري 4.2684 جنيهًا للشراء 4.4811 جنيهًا للبيع
اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر الدينار الأردني)
دينار إردني 22.6948 جنيهًا للشراء 23.0574 جنيهًا للبيع
اسعار العملات فى البنك الأهلي المصري اليوم الأحد (سعر اليوان الصيني)
اليوان الصيني سعر التحويلات 2.2799 جنيهًا للشراء 2.3021 جنيهًا للبيع.
اسعار العملات في البنك الاهلي المصري اليوم
|
العملة
|
الكود
|
سعر الشراء
|
سعر البيع
|
التحويلات/ سعر الشراء
|
التحويلات/ سعر البيع
|
دولار أمريكي
|
USD
|
16.22
|
16.32
|
16.22
|
16.32
|
يورو
|
EUR
|
17.8452
|
18.0532
|
17.8452
|
18.0532
|
إسترليني
|
GBP
|
20.1274
|
20.7346
|
20.1274
|
20.7346
|
دولار كندي
|
CAD
|
12.1955
|
12.3918
|
12.955
|
12.3918
|
كرونا دنماركي
|
DKK
|
2.3893
|
2.417
|
2.3893
|
12.3918
|
كرونا نرويجي
|
NOK
|
1.7768
|
1.6676
|
1.6473
|
1.8031
|
كرونا سويدي
|
SEK
|
1.6473
|
1.6676
|
1.6473
|
1.6676
|
فرنك سويسري
|
CHF
|
16.2362
|
16.3872
|
16.2362
|
16.3872
|
ين 100
|
JPY
|
14.9342
|
15.1307
|
14.9342
|
15.1307
|
دولار استرالي
|
AUD
|
10.955
|
11.1139
|
10.955
|
11.1139
|
دينار كويتي
|
KWD
|
53.1368
|
53.7178
|
53.1368
|
53.1307
|
ريال سعودي
|
SAR
|
4.311
|
4.3511
|
4.311
|
4.3511
|
درهم إماراتي
|
AED
|
4.4095
|
4.4434
|
4.4095
|
4.4434
|
دينار بحريني
|
BAD
|
42.3499
|
43.2914
|
0
|
0
|
ريال عماني
|
OMR
|
41.9338
|
42.4149
|
0
|
0
|
ريال قطري
|
QTR
|
4.2684
|
4.4811
|
0
|
0
|
دينار إردني
|
JOD
|
22.6948
|
23.0574
|
0
|
0
|
اليوان الصيني
|
CNY
|
0
|
0
|
2.2799
|
2.3021
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