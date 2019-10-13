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نجم الأهلي يبدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي استعدادًا المشاركة في التدريبات الجماعية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 05:15 م
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نجم الأهلي يبدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي استعدادًا المشاركة في التدريبات الجماعية
مران الاهلي
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علي نبوي
 
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بدأ كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في أداء المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها.

وخاض نيدفيد تدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأحد، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وكان نيدفيد قد أجرى عملية جراحية في غضروف الركبة في ألمانيا بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة مصر المقاصة في شهر إبريل الماضي.

وينفذ نيدفيد المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، قبل المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية للفريق.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٤٨ ساعة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك مساء السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الدوري الممتاز، برصيد ٩ نقاط جمعهم بالفوز على سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.
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