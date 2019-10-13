"الأجانب " يستحوذون علي نسبة 4.45% فقط من أجمالي التعاملات بالبورصة اليوم

وإستحوذت تعاملات المصريين علي نسبة 89.6% من إجمالى التعاملات بالبورصة اليوم الأحد ، فيما استحوذ الأجانب على نسبة 4.45%، والعرب على 5.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 17.41% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.58%.





ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 2.2 مليون جنيه، 6.7 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 6.2 مليون جنيه، 518 ألف جنيه، 3.6 مليون جنيه، على التوالى.



تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، ، بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية ، مع غياب مؤسسي من المشهد والتي لم تتجاوز تعاملاتهم الـ 17.5% وسط مشتريات عربية، وسيطرت حالة من الهدوء في التعاملات بإستثناء الأفراد.

وخسر رأس المال السوقى بقيمة 872 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 718.525 مليار جنيه.









مؤشرات البورصة المصرية





وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14220 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 532 نقطة، بدعم من الأفراد المصريين والأجانب علي الأسهم ذات الأنباء الإيجابية ،مثل أسهم حديد عز وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1412 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليغلق عند عند مستوى 459 نقطة.





تداولات البورصة المصرية





وبلغ حجم التداول على الأسهم 144.4 مليون ورقة مالية بقيمة 345.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.9 ألف عملية لعدد 168 شركة، وارتفعت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 75 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.







