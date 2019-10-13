إصابة "نيمار".. ملخص وأهداف مباراة البرازيل ضد نيجيريا (1-1) الودية (فيديو)

التعادل يحسم مباراة البرازيل ضد نيجيريا بهدف وحيد لكلًا منهما، في المباراة االودية التي جمعت بينهم اليوم الأحد في تمام الساعة 2 عصرًا، فى سنغافورة.





وتقدم منتخب نيجيريا بالتسجيل عن طريق أريبو في الدقيقة 35، وتعادل لاعب الوسط كاسيميرو للمنتخب السامبا في الدقيقة 48 من عمر المباراة.





وتعرض نيمار نجم منتخب البرازيل ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للإصابة خلال مشاركته في مباراة نيجيريا، وغادر أرض الملعب في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، عقب شعوره بآلام في العضلة الخلفية، ليشارك كوتينيو لاعب بايرن ميونخ الالماني بدلاً منه.





جاء تشكيل البرازيل ضد نيجيريا كالتالي:-





حراسة المرمى: إيدرسون.





خط الدفاع: رينان لودي - ماركينهوس - تياجو سيلفا – داني ألفيس.





خط الوسط: كاسيميرو – أرثر ميلو - إيفرتون سواريس.





خط الهجوم: نيمار دا سيلفا – جابرييل جيسوس – روبرتو فيرمينو.





وجاء تشكيل منتخب نيجيريا أمام البرازيل كالتالي:-





حراسة المرمى: فرانسيس أوزوهو.





خط الدفاع: شيدوزي أوازيم - جامي كولينز - سيمي أجاي - ويليام إيكونج.





خط الوسط: ويلفريد نديدي - جو أريبو - أليكس إيوبي.





خط الهجوم: فيكتور أوسيمين - صامويل تشوكويزي - موسيس سيمون.





سجل نيمار رقمًا مميزًا مع منتخب البرازيل بالظهور رقم 100 بقميص "السامبا" في المباراة الودية الماضية أمام السنغال، والتي انتهت بتعادل المنتخبين بنتيجة 1-1، وتقدم روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول الانجليزي لمنتخب البرازيل في الدقيقة 9، قبل أن يحرز فامارا دييدهيو هدف التعادل لـ"أسود التيرانجا" في الدقيقة 45 من زمن اللقاء.





ويعتبر نيمار ثالث هدافي منتخب البرازيل التاريخيين بـ 61 هدف بفارق هدف وحيد عن رونالدو نازاريو، بينما يحتل المركز الأول الأسطورة بيليه برصيد 92 هدفاً، حيث كانت مباراته الأولى بقميص منتخب السامبا، فى 8 أكتوبر 2010، أمام منتخب الولايات المتحدة، الذى انتهى بفوز البرازيل 2 – 0، ونجح نيمار فى تسجيل هدفه الأول.





شاهد.. ملخص وأهداف مباراة البرازيل ضد نيجيريا الودية:-



