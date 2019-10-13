هشام عباس "عامل ضجة" اليوم على "مزيكا" و"عالم الفن"

طرحت شركتى "مزيكا وعالم الفن" الأغنية الرابعة للنجم هشام عباس "عامل ضجة" - Lyrics Video- على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.

أغنية "عامل ضجة" هى عنوان ألبوم هشام عباس الغنائي الجديد الذى سيطرح فى الأسواق قريبا، ويضم مجموعة متنوعة، من الألوان والأشكال الغنائية المختلفة.

"عامل ضجة" من كلمات أسامه محرز وألحان محمد النادى وتوزيع توما.

يذكر ان "مزيكا وعالم الفن"، قاما بطرح ثلاث أغنيات من ألبوم هشام عباس الجديد هى "شارى بالغالى" و"حذرتك" و"اهربى" وحققت الأغنيات ردود أفعال إيجابية لدى الجمهور والوسط الفني والاعلامي.

ويقول مطلع الأغنية:

عامل ضجه الفتره دى كله متكلم عليه

عن جماله الكل قال ده يابخته مكتوباله

اللى يتعرف عليه

لا زيه جاى ولا زيه فات عدى أى تخيلات

فى الحقيقه ليه طريقه يخطف القلب فى دقيقه

خلى قلبى يقول فى ايه

جلسات عمل لتصوير كليب





ويعقد هشام عباس حاليا جلسات عمل مع مسئولي شركتى "مزيكا وعالم الفن"، للاستقرار على الأغاني التي سيتم تصويرها من الألبوم الجديد.

عودة بعد غياب طويل





ويشهد الألبوم عودة عباس لجمهوره بعد غياب 10 سنوات منذ آخر ألبوماته «ماتبطليش» الذى طرحه عام 2009.

ويتعاون هشام من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وعزيز الشافعى وحسن عطية وشادى نور ومحمد جمعة وأسامة محرز، والملحنين محمد يحيى وتامر على وعزيز الشافعى ومحمد النادى ومدين وبلال سرور وأحمد زعيم ومعتز أمين، والموزعين توما وكريم عبدالوهاب ووسام عبدالمنعم وهانى ربيع وسيرجيو، ويضم الألبوم 16 أغنية متنوعة مابين الدراما والرومانسية والمقسوم.

حضور جماهيري ضخم





على صعيد آخر، ألهب المطرب هشام عباس، حماس جمهوره وعشاقه الذي حرصوا على حضور حفله على مسرح "محكي 3"، ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرون للمهرجان الدولي للموسيقى والغناء، برئاسة الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والتي أقيمت شهر أغسطس الماضي.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور من عشاق هشام عباس ومحبيه.





وقدم "هشام عباس"، باقة من ألمع الأغاني الجديدة والقديمة، إلى جانب مجموعة من الأعمال الفنية التي يعشقها جمهوره الذي ملأوا أرجاء المسرح حرصًا منهم على حضور الحفل.