رسميا.. عبد الواحد السيد مديرا لمنتخب الكرة الشاطئية

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تعيين عبد الواحد السيد حارس مرمى الزمالك الأسبق مديرا لمنتخب الكرة الشاطئية للاستفادة من خبراته بدعوى أنه لمنتخب الكرة الشاطئية.

وعقد عبد الواحد السيد جلسة مع الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الجبلاية وتم خلالها الاتفاق على توليه المنصب الجديد في الجهاز الفني لمنتخب مصر.





واختتم عبد الواحد السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق مشواره الكروي في عام 2015 عندما كان لاعبا في مصر للمقاصة.