إنجاز سعودي جديد.. ماذا تعرف عن أكبر مصلى معلق في العالم؟

تعمل المملكة العربية السعودية على تعزيز منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ضمن خطة التطوير في "رؤية 2030" التي تهدف إلي استقطاب 6 مليون حاج خلال موسم الحج القادم، و30 مليون معتمر على مدى العام وقد وفرت المملكة تطبيقات إلكترونية لخدمة الحجاج بالإضافة إلي خدمات الحجز والدفع الإلكتروني لتسهيل استقطاب الحجاج، تستكمل المملكة حاليا مشروع أعلى مصلى معلق في العالم.





أعلى مصلى

أعلنت شركة اعمار العقارية في السعودية، عن تفاصيل مشروع أعلى مصلى معلق في العالم، في مكة المكرمة، وتستكمل السلطات السعودية التشطيبات النهائية، تمهيدا لافتتاحه.





وبنت السلطات المصلى بارتفاع 161 مترا، ويطل على الكعبة المشرفة، وتصل مساحة المصلى أكثر من 400 متر2، ويتسع لأكثر من 200 شخص، انتهت الشركة القائمة علي المشروع من تنفيذ وبناء ورفع المصلى بين برجين توأمين، في المنطقة المحيطة بالكعبة، يتبقي عملية التشطيب والفرش والحصول علي التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.





يطل على الكعبة

أعلن المهندس الاستشاري أنس صالح صيرفي، رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة، أن المصلي المعلق يطل مباشرا على الكعبة المشرفة، يوفر للزائر فرصة الاستماع ومشاهدة مع المسجد الحرام، وذلك ضمن برج جبل عمر".





وأضاف صيرفي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أن المصلى المعلق ضمن مشروع برج جبل عمر العنوان، الموجود على محور المشاة الرئيس المؤدى إلى محطة قطار الحرمين خلال مشروع طريق الملك عبد العزيز الموازى، وينتهى بساحة الحرم الشريف، ويقع المصلى على جسر يربط بين برجيْن توأمين فى المنطقة المحيطة بالحرم المكى الشريف.





ويعتبر هذا المصلي هو أعلى مصلى معلق فى العالم، بمكة المكرمة، غرب السعودية، ويبلغ ارتفاعه 161 مترًا، ومن المقرر أن تنتهي التشطيبات النهائية خلال الفترة المقبلة تمهيداً لافتتاحه.





طريق الملك عبدالله

يضم طريق الملك عبد العزيز، بمدنية مكة المكرمة ممشى بطول ثلاثة كيلومترات، وبالإضافة إلي ثلاث محطات مترو تربط بين ساحة الحرم ومسجد الملك عبد الله، ومحطة قطار الحرمين التى تربط بين مطار جدة ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية والمدينة المنورة.





وتبلغ مساحة البناء الإجمالية لمشروع جبل عمر نحو 2 مليون متر مربع، ويضم وحدات سكنية وفنادق ومراكز تسوق ومرافق تجارية إضافة إلى المساجد والخدمات المتكاملة.

مشروع أبراج جبل عمر

يضم مشروع أبراج جبل عمر برجين؛ الأول شمالي والثاني جنوبي، ويتشكل كلّ برج من 40 طابق، وهو الأعلى ضمن مشروع جبل عمر، ويضم البرجان بوّابة تؤدّي إلى ساحة المسجد الحرام، وتعتبر البوابة طريقاً للقادمين من طريق الملك عبد العزيز.





ويحتوي كلّ برج على 609 غرفة فُندقيّة فاخرة، و131 جناحاً وفيلا علوية، ويوجد فندق فاخر في البرج الشمالي، بینما تتواجد الوحدات السكنيّة في البرج الجنوبي، وتقام أبراج جبل عمر على مساحة قدرها 5,000 متر مربع، تبلغ مساحة الغرف الفندقية 40 م2، تصل مساحة الأجنحة 59 م2، بينما تمتد مساحة الأجنحة الرئاسية إلى 390 متر مربع.





ووفرت الشركة مساحة 3 آلاف م 2 داخل الفندق لتدشين صالتين تضمان المقاهي والمتاجر، بالإضافة إلي مطعمين رئيسيين وكافية في المدخل و 6 قاعات اجتماعات ومركزين للأعمال إضافة إلى مركزين للياقة البدنية( جيم).





يوفر المشروع تسهيلات كبيرة للتنقل مع الافتتاح المرتقب لمحطة قطار الحرمين السريع الذي يربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة عبر جدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، تعمل الشركة المتفذة "مجموعة إعمار للضيافة" علي 10 فنادق و 26 مشروعاً قيد التطوير من خلال علاماتها التجارية الثلاث".





قال ياسر بن فيصل الشريف الرئيس التنفيذي لشركة "جبل عمر"، أن المشروع هو أكبر مشاريع الشركة، وموقعه مميز في قلب مكة المكرمة، هو مشروع يحمل علامة تجارية مميزة لخدمة ضيوف الرحمن ضمن رؤية السعودية 2030 بخدمات استثنائية.



