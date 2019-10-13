هشام الحلبي: الجيش والشعب وجهان لعملة ذهبية واحدة (فيديو)

قال اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أظهرت الحرب التقليدية في نصر أكتوبر، وكيف كان التكاتف فيها بصورة علمية وعملية، وأن الإرادة والتصميم والتكاتف كان أساس النصر؛ لكون الامكانيات المتاحة كانت محدودة.





وأضاف "الحلبي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأخبار" على فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن الندوة التثقيفية أظهرت أن التهديد الآن مختلف، لكن الإرادة والتصميم والفهم الصحيح لطبيعة التغير في الحرب هي أساس النصر أيضًا.





وتابع المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن عظمة حرب أكتوبر 1973 تتمثل في أن مخابرات الولايات المتحدة الأمريكية صنفتها على أنها الحالة المثالية لقوات مسلحة أقل في إمكانيات حققت انتصارات على قوات أعلى منها في الامكانيات، مشددًا على أن السلاح لم يكن أبدًا يؤهل مصر لتحقيق النصر، لكن التخطيط العلمي وإيجاد أساليب غير تقليدية كان أساس النصر.





وأكدت أن الإصرار والبحث عن أساليب غير تقليدية ضروري لتحقيق النصر في كل زمان، موضحًا أن التهديدات التي كانت تواجه مصر قبل حرب أكتوبر 73 أكثر بكثير من التهديدات الحالية، مشددًا على أن الجيش والشعب وجهان لعملة ذهبية واحدة.



