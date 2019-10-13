تركي آل الشيخ يلتقي بـ إيناس عبدالدايم.. ويعلق: أجمل وزيرة ثقافة في الدنيا

الحدث الترفيهي الأكبر الذي تشهده المملكة العربية السعودية "موسم الرياض"، وبالفعاليات الثقافية والاجتماعية والفنية التي يشهدها الموسم.





ونشر "تركي" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة مع "عبدالدايم"، خلال الحفل، معلقا عليها قائلا: " في مؤتمر الترفية مع اجمل وزيرة ثقافة في الدنيا".





وعلى صعيد أخر، أعربت الفنانة إيناس عبدالدايم، في تصريحات صحفية لها، عن اعجابها بالطفرة الفنية والثقافية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية.













التقى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، بالدكتورة إيناس عبدالدايم، خلال فعاليات