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ريال مدريد يتودد لإنهاء الصفقة التاريخية

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:42 م
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ريال مدريد يتودد لإنهاء الصفقة التاريخية
بول بوجبا
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الفجر الرياضي
 
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يخطط نادي ريال مدريد لضم بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

 

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد ينوي استغلال وجود ألفونس أريولا حارس الفريق المعار من صفوف باريس سان جيرمان للتقرب من وكيله مينو رايولا لحسم الصفقة.

 

وأضاف أن بيريز يحاول التقرب من رايولا لإنهاء الصفقة التاريخية في ظل إصرار زين الدين زيدان على ضم بول بوجبا.

 

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