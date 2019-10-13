ريال مدريد يتودد لإنهاء الصفقة التاريخية
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:42 م
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
يخطط نادي ريال مدريد لضم بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد
ينوي استغلال وجود ألفونس أريولا حارس الفريق المعار من صفوف باريس سان جيرمان للتقرب
من وكيله مينو رايولا لحسم الصفقة.
وأضاف أن بيريز يحاول التقرب من رايولا لإنهاء الصفقة التاريخية في ظل
إصرار زين الدين زيدان على ضم بول بوجبا.
Advertisements
- صفقة تبادلية كبري بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد
- فلورنتينو بيريز يضع أكثر من خطة لضم بوجبا.. تعرف عليهم
- مؤامرة رئيس ريال مدريد تفسد مشروع "زيدان"
- أرسنال يصدم محمد النني
- صفقة تبادلية ضخمة تقرب بوجبا من ريال مدريد
- جشع رايولا يُبعد بوجبا عن ريال مدريد
- أخيرا.. "زيدان" يكسر رئيس ريال مدريد
- مانشستر يونايتد يقول "لا" لرحيل بوجبا.. وهذا هو رد اللاعب
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. الملكي ينقض على صفقة برشلونة الكبري ويحدد موعد صفقة القرن المنتظرة
- عقبة واحدة تقف في طريق ريال مدريد لضم نيمار
المزيد عن: مانشستر يونايتد ريال مدريد بول بوجبا برشلونةتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر