الرئيس الصيني يحذر من محاولات تقسيم البلاد

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حذر الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الأحد من أن أي محاولة لتقسيم الصين ستتم سحقها حيث تواجه بكين تحديات سياسية في احتجاجات استمرت عدة أشهر في هونج كونج وانتقاد الولايات المتحدة لمعاملتها لجماعات الأقليات المسلمة.



وقال رئيس الوزراء النيبالي شارما أولي في اجتماع اليوم الأحد، "كل من يحاول تقسيم الصين في أي جزء من البلاد سينتهي بجثث محطمة وعظام مغلقة".



ونقل عنه قوله: "وأي قوى خارجية تساند مثل هذه المحاولات التي تقسم الصين سيعتبرها الشعب الصيني بمثابة حلم!"



ووصل شي، أول رئيس صيني يزور نيبال منذ 22 عامًا، إلى نيبال يوم السبت في زيارة دولة. ومن المتوقع أن يوقع الجانبان على اتفاق لتوسيع خط السكك الحديدية بين الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا والتبت.



وشهدت الصين، التي تحاول التراجع عن حرب تجارية مطولة مع الولايات المتحدة، سلطتها السياسية مختبرة من خلال الاحتجاجات العنيفة المتزايدة في هونغ كونغ ضد ما يُعتبر قبضة بكين المتشددة على المدينة التي يحكمها الصين.



واستخدمت الشرطة في هونغ كونغ الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة، التي غرقت في أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.



وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيكون من الصعب التفاوض مع الصين إذا حدث أي شيء "سيء" في تعامل السلطات الصينية مع احتجاجات هونج كونج.



وقال ترامب إنه ناقش قضية هونغ كونغ مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه يوم السبت خلال الجولة الأخيرة من المحادثات.



وتوصل الجانبان إلى "اتفاقية المرحلة الأولى" التي أثارت التفاؤل تجاه التوصل إلى اتفاق أوسع، على الرغم من أن العديد من القضايا الأساسية ظلت دون حل ولم يتم رفع التعريفات الحالية.



كما أدرجت واشنطن الأسبوع الماضي 28 شركة صينية ضمن معاملة بكين للأقليات العرقية ذات الغالبية المسلمة.



وواجهت الصين إدانة دولية متزايدة لما تسميه مراكز إعادة التعليم والتدريب في منطقة شينجيانغ الغربية النائية. ويقول النشطاء إنهم معسكرات اعتقال جماعي تضم أكثر من مليون من العرق اليوغور وغيرهم من المسلمين.



وقبل وصوله إلى نيبال، كان شي في الهند لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في محاولة لإصلاح العلاقات حول منطقة الهيمالايا المتنازع عليها في كشمير وسط احتجاجات متفرقة ضد الصين من جانب الجماعات التبتية.



وأرسلت الصين قوات إلى التبت الجبلية النائية في عام 1950 فيما وصفته رسميًا بالتحرير السلمي وحكمته بقبضة حديدية منذ ذلك الحين.



وفر الدالاي لاما، الزعيم الروحي للتبت، إلى الهند في عام 1959 بعد انتفاضة فاشلة ضد الحكم الصيني. والصين تصفه بأنه رجعي خطير يسعى إلى فصل ما يقرب من ربع مساحة اليابسة الصينية.

