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الصورة الحقيقية لـ فرحانة حسين التي جسدت شخصيتها أسماء أبو اليزيد بفيلم "الممر"

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:42 م
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الصورة الحقيقية لـ فرحانة حسين التي جسدت شخصيتها أسماء أبو اليزيد بفيلم الممر
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رقية جمال
 
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تضمنت فعاليات الندوة التثقيفية الحادية والثلاثين للقوات المسلحة "أكتوبر.. تحدي وإرادة"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض الصورة الحقيقية للمجاهدة فرحانة حسين سالم، التي شاركت في فيلم الممر.

هذا وقدمت المجاهدة فرحانة حسين سالم، خدمات جليلة للوطن، من خلال تعاونها مع إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وقد كرمها الرئيس الراحل محمد انور السادات، بمنحها نوط الامتياز من الطبقة الأولى، وتم تجسيد شخصيتها في فيلم "الممر" من خلال دور السيدة البدوية، والتي قامت بأداءه الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد.

حيث يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الندوة التثقيفية الـ 31 للقوات المسحة أكتوبر "إرادة وتحدي" بمركز المنارة بالتجمع الخامس، ومعه عدد من رجال الدولة، والإعلاميين، والفنانين، ورجال الدين، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات القوات المسلحة، فضلا عن حضور المستشار عدلي منصور، والمشير محمد حسين طنطاوي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.
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