لليوم الثاني.. تواصل فعاليات ورشة عمل "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" (صور)

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تواصلت لليوم الثاني على التوالي، ورشة عمل مشروع وزارة التنمية المحلية " تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية " بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان Unfpa خلال الفترة من ١٢ - ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ لمحافظات أسيوط والمنيا والقليوبية بعنوان: "دمج الشباب ووحدات السكان بالمحافظات في إدارة البرنامج السكاني"، تحت رعاية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ومحافظي القليوبية وأسيوط والمنيا.



وأشاد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، بالدور الحيوي والهام لهذا المشروع، وبالجهود التي يبذلها هذا المؤتمر الذي ينعقد حاليا بالقاهرة منذ أمس بمشاركة ثلاث محافظات من بينها القليوبية والتي يمثلها وفد من بينهم أعضاء وحدة السكان التي أنشئت بقرار محافظ القليوبية رقم ٨٧٧ لسنة ٢٠١٩ وتكون تابعة للإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية وتضم ٨ أعضاء من الإدارات المعنية بهذه القضية وللوحدة أن تستعين بمن تراه، ومعها أيضا عدد من شباب العاملين المتطوعين بالإضافة إلى أعضاء من المجاس القومي للسكان بالقليوبية.



وصرح المحافظ بأهمية دور هذا المشروع لمصر عامة وللقليوبية التي تمثل جزء عزيز من مصر الحبيبة خاصة، مشيدا بمشاركة شباب القليوبية في هذا المشروع ودورهم الإيجابي المهم.



وبدأت فعاليات ورشة العمل صباح اليوم بعرض تحليلي قام به الدكتور طارق الحصري استشاري التطوير المؤسسي بالمشروع وأستاذ الإدارة ووكيل كلية الدراسات العليا بالأكاديمية البحرية لتحليل الإطار المؤسسي المقترح لتسريع الاستجابة المحلية ( المزايا - التحديات ) وكيفية إشراك الشباب في صنع القرار والعائد المتوقع من مشاركة الشباب وتفعيل المسئولية المجتمعية من خلال عرض إلكتروني وعصف ذهني ومناقشات حيوية وفعالة.



وكان قد بدأ امس السبت تحت رعاية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أولى جلسات وورش العمل لمشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية " والذي ينعقد خلال الفترة من ١٢-١٥ أكتوبر ٢٠١٩، بمشاركة وفود ثلاث محافظات هي القليوبية وأسيوط والمنيا، ويمثل الوفود أعضاء وحدة السكان بكل محافظة بالإضافة إلى متطوعين من الشباب وأعضاء المجلس القومي للسكان، وشارك وفد محافظة القليوبية في ورشة العمل اليوم.



وتجدر الإشارة إلى أن وحدة السكان بالقليوبية قد أنشئت بقرار الأستاذ الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية رقم ٨٧٧ لسنة ٢٠١٩ على أن تكون تابعة للإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية وتكون مهمتها تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وتتكون من ٨ أعضاء من الإدارات المعنية وللجنة أن تستعين بمن تراه، كما يعاونها شباب القليوبية المتطوعين لذلك، وللقضية السكانية في مصر أهمية قصوى ويتوقف عليها مدى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، حيث تبتلع الزيادة السكانية الكبيرة معظم معدلات التنمية والتقدم مما يؤدي إلى عدم شعور المواطن بثمار التنمية والتقدم بالشكل المراد تحقيقه.



جاء ذلك بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع وسعيد قاسم مدير عام التنسيق بالمجلس القومي للسكان، وشريف زهران مدير عام التعاون الدولي بوزارة التنمية المحلية والدكتور علاء حسن مستشار المشروع للمتابعة والتقييم بالمجلس القومي للسكان، حيث تم افتتاح الورشة بالسلام الجمهوري، ثم بكلمات الحضور ثم عرض البرنامج السكاني وخطة كل محافظة من المحافظات الثلاث، ثم مناقشة كل برنامج وسرد الملاحظات والإيجابيات والسلبيات، وأهمية تحديد الأهداف بدقة والجمهور المستهدف والنتائج المرجو تحقيقها في هذه القضية بالغة الأهمية للدولة المصرية.



