كهرباء قنا تعلن فصل التيار غدا عن هذه المناطق
الأحد 13/أكتوبر/2019 - 12:25 م
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بسام عبدالحميد
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أعلنت هندسة كهرباء قنا شرق أنه نظرًا لإجراء أعمال الصيانة سيتم فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق هى "الطب البيطري – ديوان النحال – الست دميانه – شارع المكرونة – شارع الميكانيكا" وذلك غدًا الاثنين الموافق 14-10-2019 لمدة 3 ساعات من الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرا.
وأعلنت الشركة بأنه سيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة.
وفي سياق آخر صرح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أن مديرية التموين قامت بحملات تفتيشية بمدن ابوتشت وقنا ونقادة اسفرت عن ضبط 45 مخالفة تموينية متنوعة يأتي ذلك في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة.
ففي مدينة ابوتشت اوضح الهجان انه تم تحرير المحضر رقم 1145 ج.أ.د.ط لسنة 2019 حيث تم ضبط عدد 30 عبوة عصير مجهولة المصدر، وفي مدينة قنا تم تحرير المحضر رقم 507 ج.أ.د.ط لسنة 2019 حيث تم ضبط 10 لفة سكر مجهولة المصدر، وفي مدينة نقادة تم تحرير المحضر رقم 856 ج.أ.د.ط لسنة 2019 حيث تم ضبط 14 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر.
وأضاف محافظ قنا أن الحملات نجحت في ضبط 26 مخالفة عدم اعلان اسعار، 4 مخالفات مخابز مغلقة، 3 مخالفات عدم الاعلان عن قائمة التشغيل، 3 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، 3 مخالفات نقص وزن، مخالفة واحدة تصرف في دقيق مخابز واخري ذبح خارج المجازر الحكومية.
وأعلنت الشركة بأنه سيتم عودة التيار الكهربائي فور الانتهاء من أعمال الصيانة مباشرة.
وفي سياق آخر صرح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أن مديرية التموين قامت بحملات تفتيشية بمدن ابوتشت وقنا ونقادة اسفرت عن ضبط 45 مخالفة تموينية متنوعة يأتي ذلك في إطار جهود محافظة قنا لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة.
ففي مدينة ابوتشت اوضح الهجان انه تم تحرير المحضر رقم 1145 ج.أ.د.ط لسنة 2019 حيث تم ضبط عدد 30 عبوة عصير مجهولة المصدر، وفي مدينة قنا تم تحرير المحضر رقم 507 ج.أ.د.ط لسنة 2019 حيث تم ضبط 10 لفة سكر مجهولة المصدر، وفي مدينة نقادة تم تحرير المحضر رقم 856 ج.أ.د.ط لسنة 2019 حيث تم ضبط 14 عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر.
وأضاف محافظ قنا أن الحملات نجحت في ضبط 26 مخالفة عدم اعلان اسعار، 4 مخالفات مخابز مغلقة، 3 مخالفات عدم الاعلان عن قائمة التشغيل، 3 مخالفات خبز غير مطابق للمواصفات، 3 مخالفات نقص وزن، مخالفة واحدة تصرف في دقيق مخابز واخري ذبح خارج المجازر الحكومية.
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