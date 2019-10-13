بمشاركة 11 كلية.. "الطب البيطري بالإسكندرية" تنظم كرنفال عشائر الجوالة (صور)



وصرح الدكتور أشرف ناظم، عميد كلية الطب البيطري، ان كرنفال الجوالة تضمن العديد من المسابقات والفعاليات بين الطلاب، حيث اشتركوا فى العديد من المنافسات المتنوعة بين عشائر الكليات فى المجال الكشفي والإرشادي، والثقافي، والفني والمعارض، والكرنفالات، والخدمة العامة، والقيم والاتجاهات والسلوكيات.



جاء ذلك تحت إشراف الدكتور سامي خليل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإدارة رعاية الشباب، وبحضور وكلاء الكلية، وأمين الكلية.

نظمت كلية الطب البيطري أمس السبت ١٢ أكتوبر، كرنفال الجوالة بمشاركة عشائر الجوالة بكليات بمشاركة ١١ كلية، هى الآداب، والحقوق، والهندسة، وزراعة الشاطبى، وزراعة سابا باشا، والفنون الجميلة، والسياحة والفنادق، والتربية الرياضية للبنات، والتربية للطفولة المبكرة، وذلك بمقر كلية الطب البيطري.