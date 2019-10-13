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تعرف على جهود "أمن المنافذ" خلال 24 ساعة

الأحد 13/أكتوبر/2019 - 11:06 ص
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تعرف على جهود أمن المنافذ خلال 24 ساعة
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالي:

في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (9) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات أجنبية الصنع – عقاقير طبية – مبيدات زراعية – مستلزمات طبية – ألياف صناعية – أسلاك حديدية – مستلزمات إنتاج) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي في تلك القضايا (3،834،086– ثلاثة مليون وثمانمائة أربعة وثلاثون ألفًا وستة وثمانون جنيهًا ).

في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (1) قضية تهريب بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة بالجنيه المصري (10700 عشرة آلاف وسبعمائة جنيهًا).

في مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (1) قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (138 قرصا و3 زجاجات لعقار الكونترمال المخدر).

في مجال الأمن العام: ضبط عدد (34) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، تسلل، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائي، انتهاء فترة التصريح، انتحال صفة ).

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1086) مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (275) حكما قضائيا متنوعا.

في مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (1) قضية هجرة غير شرعية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
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