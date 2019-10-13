تعرف على مواصفات وأسعار تويوتا كورولا موديل 2020 في مصر

بدأت شركة تويوتا إجراءات ترخيص الجيل الثاني عشر الجديد كليًا من أيقونتها "كورولا" كموديل 2020، وذلك بعد طرحها لأول مرة في السوق المصري، فيما حددت الشركة مقدم التعاقد لشراء النسخة الجديدة من كورولا بـ150.000 جنيه





وتم طرح سيارة تويوتا كورولا الجديدة في مصر بعد طرحها عالميا، و بلغ إجمالي مبيعاتها السيارة وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" 6.979 وحدة لتحتل بذلك المركز الثاني بقائمة أكثر 10 سيارات مبيعًا بمصر هذا العام.





مميزات سيارة تويوتا كورولا الجديدة





تمتاز تويوتا كورولا الجديدة بهيكل خارجي مستوحى من سيارة تويوتا "كامري" الفارهة، والتي تحمل ملامح الطرازات الرياضية التي تعززها الخطوط الجانبية على الأبواب وغطاء المحرك، بالإضافة إلى عجلات رياضية قياس 17 بوصة.





زودت السيارة بعدد كبير من وسائل الأمان أبرزها، وسائد هوائية، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، وخاصية المساعدة على صعود المرتفعات HAS.





وتقدم السيارة في مصر بمحرك مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصان، مرتبط بناقل حركة يدوي ويتوفر بالفئة القياسية فقك، وآخر أوتوماتيك بتقنية CVT متاح بالفئات الأربع الأخرى.







كما زودت مقصورة النسخة الأحدث من كورولا بعدد كبير من وسائل الترفيه أبرزها عجلة قيادة جديدة متعددة المهام، وتكييف هواء أوتوماتيك مزدوج بالإضافة إلى فتحات هواء خلفية، مفتاح ذكي لتشغيل السيارة، كاميرا خلفية، وحساسات ركن خلفية، وفتحة سقف بالفئة الاعلى،





ويتوفر بالسيارة أيضًا شاحن لاسلكي لشحن الهواتف الذكية، مع خاصية التوصيل اللاسلكي بالهواتف الذكية-بلوتوث، وكونسول وسطي محدث مزود بشاشة تحكم بارزة قياس 7 بوصة تعمل بنظام ترفيه Entune 3.0 وتدعم نظامي أندرويد أوتو، وأمازون أليكسا، وأبل كار بلاي، بالإضافة إلى عدادات رقمية يتوسطها شعار تويوتا.





وتقدم تويوتا كورولا الجديدة في مصر بـ5 فئات مختلفة التجهيزات والكماليات بأسعار رسمية تبدأ من 304.000 جنيه للفئة الأولى المزودة بناقل حركة يدوي و325.000 جنيه للفئة الثانية، و362.000 جنيه للفئة الثالثة، كما قدمت تويوتا إيجيبت الفئة الرابعة بسعر رسمي 419.000 جنيه، أما الفئة الأعلى تقدم بـ469.000 جنيه.